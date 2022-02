Paperittomien kertalaillistamisen vastustajien on syytä esittää oma ratkaisunsa

Kyse on pitkälti ihmisistä, jotka saapuivat Suomeen vuosina 2015–2016 osana turvapaikanhakija-aaltoa ja jäivät maahan kielteisistä turvapaikkapäätöksistä huolimatta. Heitä on noin 3 000, joukossa noin 300 perheidensä kanssa elävää alaikäistä.

Sisäministeriö julkisti torstaina selvityksen, jossa pohditaan ratkaisuja pitkään Suomessa ilman oleskeluoikeutta olleiden tilanteeseen. Ministeriössä virkatyönä tehty selvitys herätti jo ennalta paljon huomiota ja laajaa keskustelua, sillä ministeriön tiedettiin etsivän keinoja myös oikeudetta Suomessa olevien oleskelun laillistamiseksi. Keskustelua syntyikin, kun selvitys ehdotti noin 3 000 ihmisen ryhmän oleskelun laillistamista kertaluonteisena toimena.

Näistä ihmisistä monet ovat niin sanotusti paperittomia eli heidän oleskelunsa ei ole viranomaisten tiedossa ja sallimaa. Käytännössä paperittomat ovat monessa asiassa yhteiskunnan ulkopuolella. Se tekee heidän asemansa haavoittuvaiseksi, mutta on myös yhteiskunnalle ongelma esimerkiksi harmaan talouden ja radikalisoitumisen myötä.

Tästä paperittomien ryhmästä on tullut pysyvä ongelma. He eivät halua poistua maasta, eikä useimpia saada poistettua. Enemmistö on irakilaisia, mutta Irak suostuu ottamaan pakolla palautettavista vain rikoksesta tuomittuja.

Tilanne on hankala. Kun luvattomasti maassa olevien poistaminen ei toimi, paperittomien ryhmä syntyy lähes väistämättä. Toisaalta vastustajat ovat huomauttaneet, että laillistaminen palkitsee sääntöjen rikkomisesta. Takaporttia Suomeen ei pidä luoda.

Ongelma on kuitenkin ratkaistava, silmien sulkeminen ei enää riitä. Ministeriö on nyt esittänyt, että tämä ryhmä voisi laillistaa oleskelunsa tiettyjen sääntöjen mukaan. Niiden, joille tämä esitys ei kelpaa, on nyt esitettävä oma vaihtoehtonsa.

