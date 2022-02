Suomen on vähennettävä riippuvuuttaan venäläisestä energiasta. Tulevaisuus kuuluu pienille modulaarisille ydinvoimaloille, ei vanhakantaisille jättiläisille.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu se, että asioita ”depolitisoidaan” – poliittisistakin kysymyksistä yritetään puhdistaa politiikka pois ja katsoa niitä vain teknisinä ongelmina.

Kun Saksan ja Venäjän välille rakennettiin Nord Stream 2 -kaasuputkea, Baltian maissa ja Ruotsissa hanke oli projekti, jolla oli ympäristö-, geo- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. Suomi kuittaisi putken asiana, jonka ympäristövaikutukset selvitetään ja selvitys kuuluu viranomaisille.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki (nykyinen Valtonen) kysyi vuonna 2016 hallitukselta kirjallisella kysymyksellä, onko Nord Stream 2:ssa turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) vastasi. Sipilä myönsi, että Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on Venäjän tekojen vuoksi huonontunut. Hän totesi joidenkin jäsenmaiden arvostelevan projektia siksi, että se ei vastaa EU:n tavoitteita vähentää riippuvuutta Venäjän kaasusta.

Mutta Suomelle asetelma oli selvä. ”Nord Stream 2 on esisijaisesti kaupallinen hanke, joka on voitava toteuttaa, kuten muutkin kaupalliset energiahankkeet, mikäli se täyttää EU-sääntelyn, kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön asettamat edellytykset”, Sipilä tiivisti.

Pohdinta oli samanlaista, kun Hanhikiven ydinvoimalaa alettiin suunnitella Pyhäjoelle. Projektin piti alun perin olla länsimaista tekoa, mutta se muuttui vauhdista venäläisen Rosatomin vetämäksi. Samalla vanhat perustelut projektin luonteesta alkoivat ajautua ongelmiin. Projektissa ei ollut enää kyse vain Suomen energian riittävyydestä, ydinjätteiden kohtalosta tai ydinvoiman riskeistä – kaupallisista eduista ja voimalaturvallisuudesta.

Rosatom on osa Venäjän talouden ydintä, ja yhtiö pysyy kuuliaisena Venäjän valtiollisille tavoitteille. Ja ne on keskitetty yhä tiiviimmin ajamaan Venäjän etuja geo- ja turvallisuuspolitiikassa.

Tilanne oli Fennovoiman projektin alkutaipaleella Venäjän silloisen asenteen vuoksi toisenlainen. Hankkeeseen voitiin – ainakin yritettiin – suhtautua kuin siinä ei olisi suuria turvallisuuspoliittista ongelmia. Enää ei voida, maailma on muuttunut.

Koko Euroopan on vähennettävä riippuvuuttaan venäläisestä energiasta, eikä Suomi voi poiketa tästä rintamasta. Nyt kun Saksa on päättänyt pysäyttää Nord Stream 2:n hyväksymisprosessin, Suomen on entistä vaikeampaa perustella sitä, että maa lisäisi energiasidonnaisuuksiaan Venäjään.

Rakennusliike SRV teki jo ratkaisunsa. Se ilmoitti luopuvansa Hanhikivi-omistuksestaan. Ratkaisua helpotti se, että ydinvoimalan tarvitsemia rakenteita olisi tulossa Ukrainan sotatoimialueen tuntumasta Kramatorskista, alueelta, jonka Venäjä nyt haluaa.

Hanhikivi-hankkeen merkitys Suomen energiaturvallisuuden kannalta on vähentynyt. Vaikka Olkiluodon kolmannen yksikön käynnistys sujuu hieman takellellen, reaktori tuottanee kesällä täydellä teholla sähköä. Käynnistyvä ydinvoima yhdessä yhä kasvavan uusiutuvan energiantuotannon kanssa vähentää Fennovoima-hankkeen tarvetta. Tulevaisuuskin on toisenlainen, maailma suuntaa kohti pieniä modulaarisia ydinvoimaloita.

Puolustusministeriö toivoi viime syksynä, että Fennovoiman rakentamislupaa pohjustavien muiden selvitysten rinnalle tehtäisiin selvitys voimalan geopoliittisista riskeistä. Venäjän viime päivien toimet vaikuttivat siihen, että turvallisuusanalyysi tehdään. Asiasta kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiistaina.

Selvitys on tärkeä. Se tuo sisäsiistien depolitisoitujen taloudellisten laskelmien rinnalle poliittisen ulottuvuuden. Ehkä kiusallista suhteessa Venäjään, mutta yhteiskunnan kokonaisedun edistäminen vaatii nimenomaan rohkeaa poliittista harkintaa. Jos se johtaa Fennovoiman projektin katkeamiseen, lopputulosta ei tosiaankaan kannata surra.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.