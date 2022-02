Päiväkotien työntekijöille haluttaisiin kustantaa lämpimiä työvaatteita. Se ei ole kuitenkaan helppoa.

Helsingin päiväkoteihin haetaan parhaillaan kymmeniä varhaiskasvatuksen opettajia. Sopivien opintojen lisäksi hakijoiden tulisi puhua ja kirjoittaa suomea sekä olla ”positiivisia tiimipelaajia”. Palkkaa luvataan 2698,81 euroa kuukaudessa.

Työntekijöitä on ollut vaikeaa löytää, joten lisähoukuttimia on mietitty. Yksi sellainen on kaksi vuotta sitten keksitty ajatus työnantajan maksamista työvaatteista. Päiväkotien henkilökunta joutuu olemaan paljon ulkosalla, joten lämmintä takkia tai sadevaatteita tarvitaan. Nyt työntekijä joutuu maksamaan ne omasta pussistaan.

Valtuusto hylkäsi aloitteen, koska työvaatteista ei ollut mainintaa alan työehtosopimuksessa. Sisuuntuneet poliitikot eivät antaneet periksi ja ajoivat viime vuoden talousarvioon läpi 300 000 euron määrärahan. Takkeihin se ei riittänyt, mutta sentään huppareihin. Nyt on selvinnyt, ettei huppareitakaan ole toimitusvaikeuksien takia saatu, eivätkä kaikki sellaista edes halua.

Mitähän seuraavaksi – t-paita tsemppitekstillä?

