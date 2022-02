Presidentti Sauli Niinistön kuvaus siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on muuttunut, saa paljon kansainvälistä huomiota.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on muuttunut mies. Tämä oli yksi presidentti Sauli Niinistön toistuvista viesteistä viime viikonvaihteen esiintymisissä kansainvälisessä mediassa. Niinistöä haastattelivat ruotsalaislehti Dagens Nyheter, amerikkalaislehti The New York Times ja saksalaislehti Der Spiegel.

Muuttunutta on Putinin mielentila ja päättäväisyys. Siitä saa nyt maksaa Venäjän sodalla pelottelema Ukraina. Läntiset demokratiat joutuvat puolustamaan Euroopan turvallisuusjärjestystä vaatimuksilta, joille ei ole mitään perusteita.

Viralliseksi Putin-kuiskaajaksikin nimetyn Niinistön arviot Putinista perustuvat pitkään seurantaan. Monet muut valtionjohtajat päättivät Krimin miehityksen jälkeen, etteivät he pidä yhteyttä Putiniin, mutta Niinistö linjasi toisin. Aikanaan presidenttien suhdetta myös arvosteltiin, mutta nyt sen arvoa mitataan. Niinistön Venäjä-analyysillä on kansainvälistä kysyntää.

Niinistö ei usko, että Ukrainassa palataan entiseen. Arvioon on helppo yhtyä. Ukraina on jo polvillaan, ja Nato-jäsenyys on tuskin enää edes haave. Sen torjumiseksi Venäjän ei tarvitse hyökätä.

Muutoinkin voi kysyä, mihin Putin tarvitsisi avointa sotaa. Ilman sitä saa enemmän. Putin on jo valokeilassa. Kremlin ovi käy, kun Euroopan johtajat kuulostelevat, mitä Putin tahtoo. Tiistaina on Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin vuoro. Kiinan Venäjä sai jo rinnalleen.

Jos Putin haluaa diplomaattisen ratkaisun vaikkapa aserajoituksista, hän saanee sen. Kulissiksi sopinee tapaaminen Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kanssa.

Paras tapa välttää sota on jatkaa vuoropuhelua, Niinistö muistutti haastatteluissaan. Mutta sotakin on mahdollinen. Sodan uhalla pelaa nyt myös Yhdysvallat. Washingtonista on tullut erilaisia hälytyksiä siihen tahtiin, että niiden seasta on ollut vaikeaa erottaa, mistä kaikessa amerikkalaisten operaatioissa on kyse.

Yhdysvallat tuuttaa poikkeuksellisella tavalla julki tiedustelutiedoksi nimittämäänsä aineistoa Venäjän aikeista. Arvauksiakin voi seassa olla. Tuntuu, että Yhdysvallat haluaa pysyä vastapuolta askeleen edellä ja määrätä, mistä puhutaan. Kremlille tehdään selväksi, että tällä kerralla Venäjä ei yllätä länttä.

Kun suurlähetystöjä suljetaan ja kansalaisia kehotetaan poistumaan maasta, viestit ovat vahvoja itään, länteen ja Ukrainaan. Myös Suomen ulkoministeriö kehotti suomalaisia poistumaan Ukrainasta.

Amerikkalaisilla on tarve varmistaa, että eurooppalaiset liittolaiset todella ottavat Venäjän uhan vakavasti. Massiivisiksi kutsutut pakotteet ovat pelote vain siinä tapauksessa, että linjasta ei livetä oman edun vuoksi. EU-maiden hallituksille onkin nyt luotu poliittinen paine saada kansalliset prosessit valmiiksi ennen mahdollisia pakotepäätöksiä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) viesti omalta osaltaan Ylen pääministerin haastattelutunnilla EU:n yhtenäisyyttä. ”Olemme varautuneet kaikkiin tilanteisiin, kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin”, Marin sanoi sunnuntaina.

Nato-kannankin Marin synkronoi taas viralliseen liturgiaan: tarvittaessa Suomi voisi hakea jäsenyyttä nopeasti. Lisää Niinistön Venäjä-analyysiä kuullaan lauantaina Münchenin turvallisuuskonferenssissa, jossa Niinistö osallistuu paneelikeskusteluun idän ja lännen välisistä suhteista.

Niinistön kuvaus Putinin muuttumisesta kertoo myös siitä, että arvio Suomen ja Venäjän suhteesta muuttuu taas.

Krimin miehitys synkisti myös perinteisten Venäjän-ymmärtäjien käsitykset Venäjästä. Nyt Putin todistaa oikeaksi kaikkein inhorealistisimmatkin näkemykset.

Venäjä käyttää voimaa, jos pitää sitä etunaan. Suomella on Venäjän kanssa pitkä yhteinen raja, muttei muutoin erityisasemaa. On oltava varautunut kaikkeen – pelätä pahinta, mutta ponnistella paremman puolesta. Paras tapa välttää sota on yhä jatkaa vuoropuhelua.

