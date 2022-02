Lopeta kuopan täyttäminen, jos kuoppa on jo täysi

Suomen kansantaloudessa ensimmäistä kuoppaa jopa kaivettiin itse, toisen täyttämistä ei osata lopettaa.

Suomen taloudella kokonaisuutena menee hyvin, maataloudella sen sijaan on isoja ongelmia. Tilastokeskuksen mukaan maatalouden tuotantopanokset kallistuivat huimaa vauhtia. Lannoitteet maksoivat vuoden lopulla kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vanha ja virheellinen talouskasvun kuvaus on se, että kasvua syntyy, kun yksi tekee kuoppia ja toinen täyttää niitä.

Suomen kansantaloudesta voi kyllä sanoa, että siinä on toistakymmentä vuotta täytetty kuoppia. Ensimmäistä kuoppaa jopa kaivettiin itse, toisen täyttämistä ei osata lopettaa.

Tuoreiden Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote on nyt ylittänyt tason, jolla oltiin koronaviruspandemian iskiessä. Joulukuussa bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 3,7 prosenttia vuoden takaisesta, mikä nostaisi koko vuoden kasvun jokseenkin samoihin lukemiin.

Vauhti oli siis kova – ainakin kun sitä vertaa Suomen pitkän aikavälin potentiaalisen talouskasvun lukemiin, prosentin ja kahden prosentin väliseen kasvuun.

Suomen modernin ajan tilastohistorian pitkäaikaisin talouden alho syntyi finanssikriisin jälkeen. 1990-luvulla kaivettiin ehkä syvempi monttu, mutta se oli reunoiltaan jyrkempi. Finanssikriisin jälkeen pudottiin kuoppaan, josta rämmittiin ylös kymmenkunta vuotta. Suomen talous- ja työllisyyspolitiikka reagoivat iskuun hitaasti, vaikka kilpailukyky todistetusti kärsi.

Kymmenen vuoden mittaisen projektin tappioita ei voi laskea vain kuopan tilavuutta mittaamalla. Suomi menetti kaiken sen hyvän, jota olisi voitu esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen puolella rakentaa paremman talouskehityksen tuomalla voitolla – jos siis finanssi- ja velkakriisin tuomiin ongelmiin olisi vastattu nopeammin. Menetetty mahdollisuus on menetys sekin.

Pandemiaan reagoitiin nopeasti ja elvyttämällä. Nyt Suomi on tilanteessa, jossa bruttokansantuote on suurempi kuin koskaan. Molemmat montut on täytetty.

Hallituksen talouspolitiikalle suunnan pitäisi olla selvä. Suomen talous ei tarvitse enempää elvyttämistä eikä velkaa. Suuntaa on alettava jo kääntää. Kuoppa on todistetusti täynnä.

