Tiederahoitus on turvattava

Eduskunnassa on laaja konsensus siitä, että valtion on panostettava lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Silti tiederahoitusta uhkaa poikkeuksellisen suuri leikkaus.

Eduskunnassa on laaja konsensus siitä, että valtion on panostettava lisää tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin eli niin sanottuun tki-toimintaan.

Hallituksen lisäksi myös oppositio on sitoutunut kasvattamaan Suomen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tuli ilmi myös viime vuonna asiaa pohtineen parlamentaarisen tki-työryhmän työssä.

Työryhmä päätyi esittämään erillistä rahoituslakia, jotta valtion osuus tavoitellusta rahoituksesta varmistuisi. Rahoituksesta kahden kolmanneksen on tarkoitus olla yksityistä, sillä huomattava osa kehitys- ja innovaatiotyöstä tehdään yrityksissä. Tämän tukemiseksi työryhmä esitti verokannustimia, mutta myös kohdennetuista tuista on ollut puhetta.

Tavoite nostaa tki-rahoitusta on tärkeä, sillä tutkimuksella ja tieteeseen pohjautuvilla innovaatioilla rakennetaan Suomen tulevaisuutta. Maailman kovassa kilpailussa Suomi pärjää parhaiten osaamisella ja olemalla kehityksen eturintamassa. Niin Suomi pysyy myös kiinnostavana.

Tästä on kokemusta jo 1990-luvun lamavuosilta, jolloin leikattiin melkein kaikesta, mutta tutkimus- ja kehitysrahoitusta sekä korkea-asteen koulutuspaikkoja lisättiin. Se auttoi suomalaisia teknologiayrityksiä kasvamaan ja taloutta toipumaan.

Kaikesta tästä huolimatta edessä näyttävät nyt olevan laajat leikkaukset tiederahoitukseen. Suomen Akatemian ja sen yhteydessä olevan strategisen tutkimuksen neuvoston yhteiset valtuudet ovat ensi vuonna mahdollisesti 120 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuosina keskimäärin. Vuosittaiset valtuudet ovat olleet yhteensä noin 420 miljoonaa euroa, mutta viime keväänä julkaistun julkisen talouden suunnitelman mukaan ne olisivat ensi vuonna 297 miljoonaa.

Myöntämisvaltuus tarkoittaa, että Suomen Akatemia voi sitoa valtion rahaa vuosiksi eteenpäin. Summaa ei siis käytetä kokonaan ensi vuonna, vaan hankkeet kestävät vuosia.

Leikkaus olisi kova isku suomalaiselle tutkimukselle, siis tki-toiminnan t:lle. Suomen Akatemian jakamaa rahoitusta saavat hankkeet ovat käyneet läpi kovan vertaisarviointiin perustuvan kilpailun, jonka päätteeksi rahaa saa yleensä runsaat kymmenen prosenttia hakeneista.

Leikkaukset osuisivat siis suomalaisen tieteen terävimpään kärkeen. Ne näkyisivät myös yliopistoissa, sillä Suomen Akatemia on yliopistoissa tehtävän tutkimuksen tärkein rahoittaja. Sitä kautta myös opetusta leikattaisiin.

Leikkauksia on kohdistumassa vielä Business Finlandiin, jonka kautta valtio myös kanavoi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahaa. Lisäksi sote-uudistus uhkaa pienentää yliopistosairaaloiden rahoitusta.

Hallitus on kevään kehysriihessä ison asian edessä. Jotta hallituksen vuodelle 2030 asettama neljän prosentin tavoite olisi saavutettavissa, tki-rahaa pitäisi lisätä nykytasosta joka vuosi, ei leikata.

Tilanne on tietenkin vaikea, sillä sovitussa menokehyksessä on syytä pysyä. Tutkimusrahoituksen leikkaaminen olisi silti tyhmää ja lyhytnäköistä. Hyviä tutkijoita on jo lähtenyt aivan liikaa Suomesta.

Hallituksessa asiaa on selitetty Veikkauksen pienenevillä tuotoilla. Selitys ei ole kestävä, mutta se antaa lisäpontta vaatimukselle, että tiederahoitus on lopullisesti irrotettava uhkapelituloista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) voisi myös nostaa katseensa aluepolitiikasta ja keskittää puhelahjansa suomalaisen tieteen puolustamiseen – tieteen tekemisen paikasta riippumatta.

