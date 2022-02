Tuore HS-gallup näyttää, että perussuomalaiset on pudonnut kokoomuksen ja Sdp:n vauhdista.

Tuore HS-gallup puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta näyttää mielenkiintoisen uuden jaon puoluekentässä.

Ensinnäkin kärjessä on enää kaksikko kokoomus ja Sdp. Niistä kärkipaikkaa jo pitkään pitänyt kokoomus kasvatti edelleen kannatustaan, joka on nyt 21,9 prosenttia. Ero toisena olevaan Sdp:hen kasvoi, sillä sosiaalidemokraattien kannatus laski hieman ja on nyt 19,1 prosenttia.

Seuraavan kaksikon muodostavat perussuomalaiset ja keskusta. Kärkijoukosta pudonneiden perussuomalaisten kannatus romahti joulukuulta 2,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 15,4 prosenttia. Keskusta sen sijaan näyttää onnistuneen laulamaan itsensä pois pahimmasta kannatussuosta, sillä nyt puoluetta äänestäisi 14,0 prosenttia. Se on keskustan paras tulos sitten kevään 2019, perussuomalaisten tulos taas oli huonoin sitten kevään 2019.

Kolmannen kaksikon muodostavat vihreät ja vasemmistoliitto. Vihreiden kannatuksen sulaminen jatkuu. Kannatus on nyt 9,3 prosenttia eli alimmillaan sitten kevään 2015. Vasemmistoliiton kannatus on noussut ja on nyt 8,2 prosenttia. Loput puolueet eli Rkp (4,3 prosenttia), kristillisdemokraatit (3,3 prosenttia) ja Liike Nyt (2,5 prosenttia) ovat pitäneet asemansa.

Keskustan kannatuksen kasvu herättää tietenkin huomiota, ja keskustassa todennäköisesti myös innostusta. On eri asia olla noin 10 prosentin puolue kuin noin 15 prosentin puolue. Keskustan kannatus on tosin vasta palannut viime eduskuntavaalien tasolle. Niiden tulosta pidettiin aikanaan surkeana, mitä se aiemmalle pääministeripuolueelle olikin.

Perussuomalaisten ja vihreiden kannatuksen laskuun on useita syitä, mutta yksi on keskustelun keskittyminen aiheisiin, jotka hahmotetaan vasemmisto–oikeisto-jaon kautta. Tilanne vahvistaa kokoomusta ja Sdp:tä, mutta on hankala perussuomalaisille ja vihreille. Se myös antaa vähemmän tilaa identiteettipolitiikalle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.