Jos pörssiosakkeelta kysyttäisiin, kumpi vaikuttaa kursseihin voimakkaammin, Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin pääjohtaja Jeremy Powell vai Venäjän presidentti Vladimir Putin, niin osake vastaisi – jos osaisi puhua – että Powell.

Geopoliittisten kriisien vaikutukset kursseihin ovat historiassa olleet lyhytaikaisia ja harvoin voimakkaita. Olennaista on se, millaisen suhdannevaiheen ja rahapolitiikan aikana kriisit ovat puhjenneet.

Deutsche Bankin analyytikot Binky Chadha ja Parag Thatte tekivät muutama vuosi sitten laskelman siitä, millaisia kurssivaikutuksia suurilla geopolitiikan tapahtumilla on ollut. Kaksikko seurasi kriisien kurssivaikutuksia toisesta maailmansodasta lähtien. Tiedot kerättiin seuraamalla suurten amerikkalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden arvoa.

Tulos oli, että isot käänteet maailmalla vaikuttavat vain hetken, eikä kurssilasku ole edes voimakas. Keskimääräinen kurssien pudotus on vajaat kuusi prosenttia. Pohjalle pudotaan kolme viikkoa ja pohjalta noustaan samoin kolmen viikon ajan.

Krimin miehitystä ei kurssikehityksessä juuri huomaa. Toisen maailmansodan aikaisesta Pearl Harborin pommituksesta selvittiin vähin pörssivahingoin. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskut tekivät suuremman kuopan New Yorkiin ja mielialoihin kuin osakekursseihin.

Voimakkaimpia iskuja pörssiin on tullut silloin, kun kriisillä on suoria talousvaikutuksia Yhdysvaltoihin. Pahimmin vaikutti Israelin ja arabimaiden jom kippur -sota vuonna 1973 ja sitä seurannut öljykriisi. Suurten pörssiyhtiöiden osakkeet elpyivät kriisiä edeltävälle tasolle nelisen vuotta myöhemmin.

Voisi päätellä, että jos Ukrainassa sota laajenee, vaikutukset kursseihin voivat olla keskimääräistä voimakkaammat. Kyse on ajallisesta yhteydestä. Yhdysvalloissa inflaatio on kiihtynyt, ja Fed suunnittelee nostavansa lähiaikoina ohjauskorkoa hillitäkseen inflaatiota. Rahapolitiikka on kurssien liikkeissä sotapolitiikkaa voimakkaampi tekijä.

