Venäjän presidentti Vladimir Putin laski väärin, jos arveli lännen rivien hajoavan, kuului Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteinen viesti Münchenin turvallisuuskonferenssista.

Viitisensataa poliitikkoa ja valtionjohtajaa kokoontuu viikonvaihteessa Münchenin turvallisuuskonferenssiin kuin suureen terapiaistuntoon. Aiheita on vain yksi. Venäjä voi laajentaa sotaa Ukrainassa milloin tahansa. Jokainen päivä tuo eteen jotain uutta, muttei kuitenkaan helppoa ratkaisua.

Münchenissä koolla on varteenotettava joukko erityisesti eurooppalaisia ja amerikkalaisia johtajia varapresidentti Kamala Harrista myöten. Käynnissä on suuri yhtenäisyyden osoitus, mutta yhdessä oltiin myös sen edessä, että ratkaisut ovat Venäjän käsissä. Heikkoihin lenkkeihin ei olisi varaa, sillä Venäjä tarttuu niihin heti. Myös Kiina seuraa lännen reaktiot tarkkaan: mikä on kärsivällisyyden suhde kovuuteen?

Münchenin turvallisuuskonferenssin varsinainen päähenkilö presidentti Vladimir Putin ei ole paikalla. YK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj, Euroopan unioni ja Nato eivät merkitse Putinille mitään. Yhdysvalloilla on kuitenkin yhä Putinille merkitystä. Jos diplomatian tie jatkuu, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on suostunut tapaamaan Sergei Lavrovin ensi viikolla. Suomi on yksi mahdollisista tapaamispaikoista.

Perjantaina Blinken sanoi, että kaikki, mitä Washington näkee Venäjän tekevän nyt Ukrainan vastaisella rajalla, on osa skenaariota, jossa Venäjä rakentaa provokaatioita sodan syttymiselle.

Putin laski väärin, jos arveli voivansa hajottaa lännen rivit, kuului myös Blinkenin viesti Münchenissä. Myös tämän viikon Naton ulkoministerikokous ja Euroopan unionin johtajien epävirallinen Eurooppa-neuvosto toivottavasti olivat osoitus siitä, että länsi pitää periaatteistaan kiinni, kun Venäjä haastaa Euroopan turvallisuusjärjestyksen.

Periaatteita on Münchenissä puolustamassa myös presidentti Sauli Niinistö. Hän osallistuu lauantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin, Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin ja amerikkalaissenaattori Amy Klobucharin kanssa Ukrainan kriisiä ja Euroopan turvallisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun.

Käytäväpuheita müncheniläisen loistohotellin sokkeloissa käyvät myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Harvat sodat on kuitenkaan estetty pelkällä vuoropuhelulla. EU:n pelote ovat pakotteet. Pakotekokonaisuus on valmis, ja päätös tehdään heti, jos Venäjä hyökkää. Mutta kyse ei ole vain siitä, virtaako Nord Stream 2 -kaasuputkessa koskaan kaasua. Konfliktin kärjistyminen suureksi sodaksi toisi humanitaarisen kriisin ja pakolaiskriisin. Nato ja EU valmistautuvat kyberuhkiin ja yllätyksiin. Malesialaiskoneen alasampuminen vuonna 2014 ei ole unohtunut.

Putin pelaa Ukrainassa ja myös Valko-Venäjällä suurta ja vaarallista peliä. Vaarallinen se on myös Suomelle. Pohja on kuitenkin kunnossa, sillä Suomella on oma uskottava puolustus ja maanpuolustustahtoa, ja siksi Venäjä on valmis sopimaan Suomen kanssa asioista neuvottelemalla. Niinistön ja Putinin yhteydenpito on kiinnostanut myös EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Venäjä-suhteisiin jää trauma. Venäjä pakotti lännen neuvotteluihin sodan uhalla. Jos konflikti kärjistyy, EU:n pakotteiden seuraukset Suomen taloudelle olisivat suuret. Suurin huoli on turvallisuusuhkien muutos ja myös se, kestäisikö lännen yksimielisyys myös sellaiset uhat, joissa kyse ei ole avoimesta sotilaallisesta hyökkäyksestä.

Hyvää on nyt se, että kriisi on entisestään tiivistänyt Suomen puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa ja laajemminkin. Myös Nato ymmärtää Suomen tasapainoilun arvaamattoman Venäjän naapurissa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.