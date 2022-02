Suomen jääkiekkomaajoukkue on noussut huipulle määrätietoisella työllä. Sunnuntain loppuottelussa sillä ei ole kuin yksi tavoite.

Suomi on noussut jääkiekkomaailman huipulle askel kerrallaan. Ensimmäinen arvokisamitali oli Calgaryn olympiahopea vuonna 1988. Ensimmäinen kolmesta maailmanmestaruudesta tuli Tukholmassa 1995. Olympiakulta oli lähellä jo vuonna 2006 Torinossa, mutta Ruotsi voitti trillerifinaalin 3–2. Nyt Suomen mitalikaapista vielä puuttuva kulta on mahdollisuus ottaa sunnuntaina pelattavassa loppuottelussa.

Olympiakisojen kultamitali on ollut koko ajan leijonajoukkueen ainoa tavoite. Ensin se piti voittaa suomalaisten NHL-tähtien unelmajoukkueella, mutta NHL:n vetäydyttyä tuleen joutuivat parhaat Euroopassa pelaavat. Se ei ole menoa haitannut, sillä Suomen taso on leveä ja penkin takana ohjeita jakelee valmentaja Jukka Jalonen, joka tietää, miten mestareita tehdään.

Suomen peli ei ole turnauksen aikana aina häikäissyt, mutta joukkue on tehnyt, mitä on pitänyt. Määrätietoisuus on heijastunut kaikesta tekemisestä. Nyt on aika ottaa viimeinen askel huipulle.

