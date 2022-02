Hallitus sopi viime syksyn budjettiriihessä, että se tarkastelee ilmastotoimiensa riittävyyttä maaliskuussa. Asiantuntija­raporttien perusteella tarkasteltavaa on, mikä tarkoittaa isoja kiistoja.

Hallitus on aloittamassa yhtä tämän kevään suurinta neuvottelurupeamaansa, jossa se joutuu pohtimaan uusia päästövähennystoimia.

Sanna Marinin (sd) hallitus on jo päättänyt monista toimista, joilla on tarkoitus saavuttaa EU:n Suomelle vuodelle 2030 asettamat päästötavoitteet sekä hallitusohjelmaan kirjattu hiilineutraalisuustavoite vuonna 2035. Kun toimien riittävyydestä syntyi viime syksyn budjettiriihessä kiistaa, hallitus sopi arvioivansa tämän vuoden maaliskuussa, ovatko tavoitteet nykykeinoin saavutettavissa. Erityisesti arvioidaan, riittävätkö Kaisuksi nimetyssä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman luonnoksessa esitetyt toimet. Elleivät riitä, säädetään uusia.

Tätä tarkastelua varten hallitus pyysi arviot Kaisu-suunnitelman vaikutuksista Suomen ilmastopaneelilta, Suomen ympäristökeskukselta, Luonnonvarakeskukselta, Ilmatieteen laitokselta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Ne ovat nyt jättäneet raporttinsa, joten neuvottelut voivat alkaa.

Neuvotteluista on odotettu jo pitkään niin hankalia, ettei hallituskriisiä pidetä mahdottomana, sillä varsinkin keskustan ja vihreiden kannat ovat kaukana toisistaan.

EU:lla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka koskevat myös Suomea. Tavoitteet on jaettu sektoreihin, joita koskevia uusia vähennystavoitteita EU parhaillaan hioo.

Sektoreista merkittävin on muun muassa teollisuutta sekä sähkön- ja lämmöntuotantoa koskeva päästökauppasektori. Uudessa sääntelyssä sen tavoitteeksi on tulossa 61 prosentin päästövähennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästökauppasektori toimii varsin hyvin, sillä päästökauppaoikeuksilla on toimivat markkinat.

Haasteet ovatkin taakanjakosektorilla, johon kuuluvat päästökauppasektorin ulkopuoliset päästöt. EU on asettanut jäsenmaille maakohtaiset vähennystavoitteet. Suomen on varauduttava puolittamaan tämän sektorin päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vähennysten kohdistamisesta jäsenmaat päättävät itse.

Juuri näistä päästöistä hallituksen nyt alkavissa neuvotteluissa on kyse. Tutkimuslaitokset huomauttavat raporteissaan, että Kaisun luonnoksessa on mukana toiveajattelua ja epämääräisyyttä, eikä luonnoksessa listattuja toimia voi siksi pitää vielä riittävinä. Taakanjakosektorin vähennystoimiin on löydettävä konkretiaa, eli lisätoimia on tehtävä.

Vähennyksiä pitäisi löytää maataloudesta ja liikenteestä. Polttoaineiden kalliiden hintojen ja maatalouden kustannuskriisin keskellä se on kuitenkin poliittisesti hankalaa, varsinkin kun maatalouteen ajetaan kolmannen sektorin eli maankäytön ilmasto-ohjelman kautta jo joitakin vähennyksiä.

Ilmasto- ja ympäristöasioissa tapahtuu nyt paljon. Hallitus on jättämässä eduskunnalle ilmastolakia, joka tekisi hiilineutraalisuus- ja päästövähennystavoitteista lakisidonnaisia. Kaisun vahvistamisen lisäksi hallitus valmistelee ilmasto- ja energiastrategiaa ja valmistelee maankäytön ilmasto-ohjelmaa. EU uudistaa ilmastolainsäädäntöään. Viime syksynä paljon keskustelua herättänyt taksonomiasäännöstökin etenee.

Ilmastopaneeli on myös pitkästä aikaa luottavainen sen suhteen, että Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. ”Hiilineutraaliuspolulla ollaan päästöjen osalta, jos päästökauppa jatkuu ja taakanjakosektorille tulee lisätoimia. Ratkaisuja sekä liikenteen että maatalouden päästövähennyksiin on olemassa”, paneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoo (HS 11.2.).

Näkemys toi toivoa, mutta tehtävää on. Taakanjakosektorin päästöleikkauksissa monet toimet osuvat myös suoraan kansalaisiin. Siksi hallituksella on iso vastuu toimien oikeudenmukaisuudesta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.