Euroopan turvallisuustilanne on pysyvästi muuttunut riippumatta siitä, aloittaako Venäjä uuden hyökkäyksen Ukrainaan.

Valko-Venäjän puolustusministeriö julkaisi viikonloppuna tiedon, jota oli jo osattu odottaa. Ministeriö vahvisti Venäjän joukkojen jäävän Valko-Venäjälle sunnuntaina päättyneen sotaharjoituksen jälkeenkin, kaikista aiemmista vakuutteluista huolimatta.

Naton arvion mukaan Valko-Venäjällä on nyt noin 30 000 venäläissotilasta, jotka ovat ikävä lisäuhka Ukrainalle. Niiden vuoksi Ukrainan on varauduttava myös pohjoiseen rintamaan, joka vieläpä sijaitsee lähellä pääkaupunki Kiovaa.

Samalla venäläisjoukot korostavat sitä, kuinka tiukka ote Venäjällä on jo Valko-Venäjästä. Ote alkoi kiristyä alkusyksystä 2020, jolloin Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka kukisti presidentinvaalien vilpistä alkaneet protestit raa’alla väkivallalla. Valko-Venäjän länsisuhteiden lämmittely päättyi kuin seinään.

Lukašenka säilytti asemansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuella. Se ei tunnetusti ole ilmaista, eikä ollut tälläkään kertaa.

Hintaa maksetaan, kun Valko-Venäjällä järjestetään ensi sunnuntaina kansanäänestys uudesta perustuslaista. Se näyttää betonoivan Lukašenkan aseman, mutta ajatus perustuslain muuttamisesta tuli Venäjältä, joka valmistautuu jo vallanvaihtoon Valko-Venäjällä. Venäjälle on hyödyllistä, että uudesta perustuslaista ovat poistumassa maininnat Valko-Venäjän neutraalisuudesta ja ydinaseettomuudesta.

Valko-Venäjän kansanäänestys onkin tärkeä Venäjälle. Kansanäänestyksen avulla Venäjä voi perustella Valko-Venäjän tulevia muutoksia ”laillisiksi”, vaikka kansanäänestyksestä on tulossa kansanvallan irvikuva. Muutoksia lievästikin arvostelleita on pidätetty, ja jopa vaalivirkailijoiden nimet ovat salaisuus. Lisäksi Valko-Venäjä on nyt niin julma poliisivaltio, ettei venäläisjoukkoja tarvita valkovenäläisten pelotteluun.

Länsi ei ole vielä täysin hylännyt pyrkimystä diplomaattiseen ratkaisuun Ukrainan kriisissä, vaikka toivo on monella hiipunut. Valko-Venäjän joutuminen Venäjän alaisuuteen sen sijaan on nyt jo varmaa.

Valko-Venäjä on toki aina ollut riippuvainen Venäjästä, eikä maa ole missään vaiheessa oikeasti heilunut Venäjän ja lännen välissä. Lukašenka onnistui kuitenkin pitämään Venäjän taistelujoukot poissa maasta Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliitosta huolimatta.

Se oli lännelle tärkeää. Länsi pelkäsi venäläisjoukkojen uhkaavan erityisesti Suwałkin käytävää eli Puolan ja Liettuan raja-aluetta, joka on Baltian maiden ainut maayhteys muuhun Euroopan unioniin ja Natoon. Lännen toinen huoli liittyi Venäjän ydinaseiden sijoittamiseen Valko-Venäjälle, jossa niille on Neuvostoliiton peruina strategiset sijoituspaikat.

Nyt Valko-Venäjällä on Venäjän joukkoja, minkä lisäksi Valko-Venäjän armeija alkaa olla täysin integroitu Venäjän armeijaan. Pian ydinaseiden siirtämiseltä Valko-Venäjälle poistuvat lailliset jarrut.

Euroopan turvallisuustilanne on siis jo pysyvästi muuttunut riippumatta siitä, aloittaako Venäjä uuden hyökkäyksen Ukrainaan. Sodan yltymisen välttäminen ei tarkoita paluuta entiseen.

Tämä muutos vaikuttaa erityisesti Itämeren alueella, onhan Valko-Venäjä Latvian, Liettuan ja Puolan rajanaapuri. Suomikaan ei välty seurauksilta.

Valko-Venäjän saaminen tiukkaan otteeseen on Venäjän vanha tavoite. Mukana on halua palauttaa imperiumia, isovenäläistä vakaumusta itäslaavien kuulumisesta yhteen ja Putinin uskoa oman roolinsa poikkeuksellisuuteen, mutta myös sotilasstrategista laskelmointia. Aivan kuten Ukrainankin kohdalla.

Valko-Venäjän osalta Venäjä on nyt onnistunut. Lukašenkan vallanhimon hintana oli Valko-Venäjän itsenäisyys.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.