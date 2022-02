Joukkojen julkinen tunkeutuminen Ukrainaan oli uusi, peruuttamaton askel Venäjän Ukrainan ympärillä käymässä hermopelissä.

Ukrainassa tapahtumat etenevät nyt nopeasti.

Uusi vaihe käynnistyi maanantai-iltana, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti lähettävänsä venäläisjoukkoja Itä-Ukrainaan. Uutta on se, että joukot ovat siellä tästä lähin avoimesti ja julkisesti. Tähän asti Venäjä on kiistänyt osuutensa vuonna 2014 aloittamaansa Itä-Ukrainan sotaan, vaikka Venäjän läsnäolo ja tuki alueen niin kutsutuille separatisteille on ollut ilmiselvää.

Maanantaina Putin näki vaivaa esittääkseen Venäjän tunkeutumisen Ukrainaan muka laillisena toimena. Sen vuoksi Putin tunnusti kaksi Venäjän Itä-Ukrainaan perustamaa nukkevaltiota eli ”kansantasavaltaa” itsenäisiksi valtioiksi ja allekirjoitti niiden edustajien kanssa yhteistyö- ja avunantosopimukset. Tämän jälkeen oli luontevaa väittää, että venäläissotilaat lähtevät ”turvaamaan rauhaa”.

Putinin ilmoitusta edelsi tunteja kestänyt näytelmä, jonka ensimmäisenä näytöksenä Venäjän televisio esitti Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksen. Siinä eliitin jäsenet nousivat yksi kerrallaan esittämään Venäjän propagandasta tuttuja väitteitä, joilla he perustelivat ”kansantasavaltojen” tunnustamista. Kun eliitin epäilevämmätkin jäsenet olivat joutuneet sitoutumaan hankkeeseen julkisesti ja yleisölle oli saatu näytettyä tsaarin ja pajareiden ero, Putin ilmoitti siirtyvänsä pohtimaan asiaa.

Itsestään selvä vastaus saatiin toisessa näytöksessä, joka oli illalla esitetty Putinin televisiopuhe. Sen päätteeksi Putin allekirjoitti ukaasinsa ”kansantasavaltojen” tunnustamisesta. Se oli härski teko ja yksi uusi käännekohta hänen valtakaudellaan.

Venäjä otti taas uuden, peruuttamattoman askeleen Ukrainan ympärillä käymässään hermopelissä. Liike oli koko Euroopan kannalta merkittävä, rikkoohan Venäjä nyt avoimesti kansainvälistä oikeutta. Samalla askel oli niin pieni, ettei lännellä ollut siihen valmista reaktiota.

Euroopassa on syytä varautua tilanteen pahenemiseen. Venäjän joukot ovat edelleen hyökkäysasemissaan Ukrainan rajoilla.

Venäjä perusti aikanaan Itä-Ukrainan ”kansantasavallat” painostaakseen ja heikentääkseen Ukrainaa. Niillä oli myös keskeinen rooli Venäjälle edullisessa Minskin rauhansopimuksessa, jonka Venäjä heitti tunnustamisen myötä roskiin. Nyt Venäjä on siis valmis seuraavaan vaiheeseen.

Se kuulostaa Putinin puheen perusteella pahaenteiseltä. Putin käytännössä kiisti koko Ukrainan valtion olemassaolon perusteet ja syytti Ukrainan johtoa laittomasti valtaan nousseeksi sekä luetteli pitkän listan Venäjään kohdistuneita vääryyksiä.

Putin on esittänyt kyseenalaisia historiateorioitaan ennenkin, mutta maanantain puhe oli vihaisen synkkä sotapuhe. Hän lopetti julistamalla, että Ukraina on vastuussa tilanteen kiristymisestä.

Lännessä keskustellaan säännöllisesti Venäjän talouden suhteellisesta pienuudesta ja sen heikkoudesta. Silloin unohtuu, että Venäjä on ydinasevalta ja aivan riittävän vahva tekemään eurooppalaisten elämästä ikävää.

Venäjällä on kuitenkin iso heikkous. Se on kyvytön hankkimaan halukkaita liittolaisia. Se on saanut toistuvasti pakotettua naapureita yhteyteensä, mutta aina, kun Venäjän ote pampusta on irronnut, pienet naapurit ovat juosseet karkuun. Niin kävi vuoden 1917 vallankumousten jälkeen ja myös Neuvostoliiton hajotessa, kun siinä välissä osa karanneista oli saatu kerättyä pakolla takaisin. Putinin mielestä molemmilla hajoamiskerroilla Venäjälle tehtiin vääryyttä, eikä hän suostu näkemään Venäjän omien toimien vaikutusta.

Putin käyttäytyy kuin olisi taas oikeutetussa ”keräilyvaiheessa”. Lännen tehtävä on nyt näyttää, että nämä suunnitelmat on syytä unohtaa. Pienetkään askeleet eivät enää käy.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.