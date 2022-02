Rajoitukset saattavat päättyä ensi viikon tiistaina eli maaliskuun alussa.

Ensi viikolla voi koittaa ilta, jota ravintoloitsijat, ravintoloiden työntekijät ja niiden asiakkaat ovat odottaneet: ravintolat saavat palata normaaleihin aukioloaikoihin.

Tiistaina koronaministerien työryhmä päätti esittää ravintolarajoitusten purkamista. Hallituksen on määrä päättää asiasta torstaina. Suuri päivä koittaisi ensi tiistaina, 1. maaliskuuta, tai oikeastaan tiistain vastaisena yönä. Ravintolat varautuvat silloin pitämään ovensa auki myös puolenyön jälkeen.

Rajoitusten purkamiseen on tullut mahdollisuus, koska koronavirusepidemia on näyttänyt jo jonkin aikaa laantumisen merkkejä.

Poikkeusaikoja on kestänyt lähes kaksi vuotta. Sen ajan ravintolat ovat yrittäneet kitkutella miten ovat kyenneet. Ruokaravintolat ovat muun muassa panostaneet annosten ulosmyyntiin. Moni ravintola on pannut lopullisesti lapun luukulle, ja alan työntekijöitä on ollut lomautettuna jopa toista vuotta.

Koska rajoituksista luopumista kaavaillaan ensi viikolle, joutuvat Etelä-Suomen hiihtolomalaiset elämään vielä rajoitusten mukaan. Ensi viikon hiihtolomalaiset pääsevät juhlimaan kunnolla loppuviikosta. Pohjoisen hiihtolomaviikko on näillä näkymin rajoituksista vapaa.

Epidemiaa ei ole vielä lopullisesti voitettu, eikä yksilöitä ole vapautettu henkilökohtaisesta vastuusta. Hygieniaohjeita olisi syytä noudattaa ja maskeja käyttää, vaikka tunne kohta koittavasta vapaudesta saattaakin riehaannuttaa.

Jossain päin maailmaa saattaa olla muhimassa taas uusi muunnos koronaviruksesta. Virus jää riesaksemme hyvin pitkäksi aikaa.

Tulevaisuudesta ei ole viisasta luvata mitään varmaa. Epidemiasta on kuitenkin tullut sikäli helpottavia uutisia, että oireet ovat rokotetuilla monesti vain jonkin verran normaalia flunssaa ankarammat.

