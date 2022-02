Venäjä voi saada iskuillaan Ukrainan polvilleen, mutta ei Eurooppaa. Ukraina joutuu nyt kuitenkin sotimaan hyvin yksin.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja Euroopassa alkoi sota.

”Naamiot on riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät”, sanoi presidentti Sauli Niinistö torstaina. Kuvaus koski Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Hyökkäys ei lopulta ollut yllätys, vaikka sitä yritettiin viimeiseen asti diplomatialla estää. Putin valitsi sodan. Silti kukaan ei vieläkään oikein ymmärrä, mitä Venäjä lopulta tavoittelee.

Putin on esittänyt hyökkäykselleen sekavia perusteluja, joiden keskiössä on ajatus lännen Venäjälle muodostamasta uhasta. Ajatuksilla ei ole pohjaa. Länsi ei laajentunut Venäjän rajoille vaan useat itsenäiset valtiot ovat omasta halustaan päättäneet hakea suojaa Venäjän uhkaa vastaan. Ne maat toimivat kaukaa viisaasti, kuten Putin on nyt osoittanut. Ukrainan tragedia on, ettei se saa suojaa, kun sota nyt pyyhkäisee sen yli.

Ukraina on raa’an hyökkäyksen kohteena. Venäjä on sotinut pian kahdeksan vuotta Itä-Ukrainassa, mutta nyt se hyökkää avoimesti eri puolilla Ukrainaa. Hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan itsenäisyyttä sekä luo suurta inhimillistä hätää ja kärsimystä. Pelkästään torstaina kaatui kymmeniä ukrainalaisia sotilaita. Uhrien joukossa on myös siviileitä eri puolilla Ukrainaa.

Ukraina on hyökkäyksen edessä yksin. Euroopassa tai Natossa ei ole maita, joilla olisi valmiutta lähettää sotilaitaan kuolemaan Ukrainan puolesta. Yksin jäämisestä tekee katkeran se, että Ukrainalle luvattiin muuta. Ukraina luopui sille Neuvostoliiton peruna jääneistä ydinaseista vuonna 1994 allekirjoitetussa Budapestin memorandumissa. Silloin Ukrainalle vakuutettiin sen rajojen koskemattomuutta.

Putin muistutti sodanjulistuspuheessaan Venäjän ydinaseista. Putinin varoitukseen tarttui myös presidentti Niinistö puhuessaan torstaina kauhun tasapainosta. ”Sen rajan yli ei helposti mennä, koska sen jälkeen ei ole enää voittajaa”, Niinistö sanoi.

Sota on katastrofi myös Venäjälle. Itsevaltainen johtaja vei maansa hyökkäyssotaan, jonka perustelut ovat harhaisia. Venäläiset eivät halua sotaa Ukrainaa vastaan, minkä Putin näyttää jollakin tasolla ymmärtävän. Siksi virallinen Venäjä ei puhu sodasta, vaan erikoisoperaatiosta, jonka se väittää keskittyvän Itä-Ukrainaan. Viranomaiset uhkailevat niitä venäläisiä viestimiä, jotka raportoivat Venäjän pommituksista eri puolilla Ukrainaa.

Länsi vastaa pakotteilla. Tavallisille venäläisille Putinin pakkomielle tarkoittaa syvenevää köyhyyttä, eristystä muusta maailmasta ja yhä pahenevaa poliisivaltiota.

Sodan ensimmäiset päivät kuluvat tyypillisesti epävarmuuden tilassa. Vasta vähitellen todellinen tilanne alkaa hahmottua sodan sumusta.

Ensimmäiset merkit kertovat Venäjän hyökkäävän massiivisella voimalla, jolla se pyrkii lamauttamaan Ukrainan puolustuksen ja rohkeuden. Lähipäivät näyttävät, millaiseen vastarintaan ukrainalaiset kykenevät. Vastarinta jää elämään, vaikka alku todennäköisesti sujuukin Venäjän nuottien mukaan.

Ukrainalaiset taistelevat nyt vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta. Ukrainan rooliksi jää olla Venäjän ja keskisen Euroopan puskurialue.

Ukraina tarvitsee apua välittömästi ja hyvin konkreettisesti. Ukraina tarvitsee rahaa, ja se tarvitsee aseita. Suomi toimii osana Euroopan unionia, mutta myös suoraa tukea pitää tarjota. Suomen on varauduttava auttamaan ja vastaanottamaan Ukrainasta tulevia pakolaisia.

Venäjälle sodan aloittaminen oli jo tietyllä tavalla tappio. Se ei saanut uhkailulla läpi etupiirivaatimuksiaan. Se ei onnistunut hajottamaan Eurooppaa eikä läntisten demokratioiden yhtenäisyyttä. Se ei pystynyt edes lavastamaan uskottavaa tekosyytä aggressiolleen. Venäjälle jäi vain raaka ja alaston voima.

Sota Euroopassa kirkastaa toivottavasti kaikille EU-maille, mistä Euroopassa on kyse. Euroopan yhdentymisen ajatus syntyi toisen maailmansodan tuhkasta. Sen tarkoitus oli turvata rauha tekemällä sota mahdottomaksi. Tätä yhteistyön ajatusta tarjottiin myös Venäjälle, mutta Venäjä valitsi toisin. Nyt EU-maiden on puolustettava yhdessä yhteisiä arvojaan.

EU vastaa väkivaltaan talouspakotteilla. Suomelle on tärkeää, että pakotteet ovat riittävän vahvat. Pakotteet on kohdistettava rahoitus- ja energiasektoriin. Suomen on näytettävä esimerkkiä ja keskeytettävä Fennovoiman ydinvoimalahanke.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on hyvin pitkäaikaisia ja pysyviä vaikutuksia koko Euroopan turvallisuudelle. Mutta kuten valtionjohto on muistuttanut, Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Venäjän valitsema sodan tie pakottaa kuitenkin Suomen katsomaan uusin silmin omaa turvallisuuttaan.

Eduskunnan keskiviikkona käymä keskustelu turvallisuuspolitiikasta oli tärkeä. Se osoitti, että suomalaiset päättäjät laidasta laitaan ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Tämä yhtenäisyys on luja pohja, jolla Suomi nyt seisoo.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.