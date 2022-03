Yksipuolinen talousmetsä on haavoittuva

Kirjanpainajakuoriainen tuhoaa elävät kuuset, kun olosuhteet ovat otolliset.

Kirjanpainaja on tuhonnut kuusen Elimäen Mustilassa.

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on noussut yhtä suureksi ongelmaksi kuin ilmastonmuutos. Laajan ongelman hahmottamista voi auttaa pieni kuoriainen nimeltään kirjanpainaja.

Kirjanpainaja on luonnollisissa metsissä hyödyllinen laji. Sillä on lukuisia luontaisia vihollisia, jotka pitävät sen populaatiot kurissa. Kirjanpainaja leviää kuusia tuhoavaksi epidemiaksi, kun sille tarjoutuu otolliset olosuhteet. Sellaiset syntyvät yksipuolisissa talousmetsissä, joissa kasvaa vain kuusia eikä kuolleita tai lahopuita juuri ole.

Epidemia lähtee liikkeelle hakkuuaukean reunalta, jossa myrsky kaataa puita. Kirjanpainajat ruokailevat vain elävissä kuusissa. Lämmin ja kuiva ilmasto lisää tuhoja, joten ilmastonmuutos voi lisätä riskejä myös Suomessa.

Keski-Euroopassa kirjanpainaja on jo tuhonnut laajoja metsäalueita (HS 21.2.). Suomessa vasta pelätään pahinta. Metsiä on vuosikymmenet muutettu avohakkuiden kautta yksipuolisiksi talousmetsiksi, koska tuholaisuhka on pysynyt toistaiseksi hallinnassa kylmän ilmaston vuoksi.

Kirjanpainaja on hyvä esimerkki siitä, miten ilmastonmuutos ja luontokato voivat yhdessä aiheuttaa massiivista tuhoa. Tämä uhka on otettava vakavasti myös suomalaisessa metsänhoidossa.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on luvassa myös EU:lta lisää säädöksiä. HS:n haltuunsa saaman luonnoksen mukaan EU olisi säätämässä jopa kolmasosaa Suomen pinta-alasta ennallistettavaksi kohti luonnollista olotilaa (HS 23.2.). Metsien lisäksi tavoite koskisi soita, Itämerta ja kaupunkeja.

Suojelua ja ennallistamista on tähän asti toteutettu esimerkiksi Metso- ja Helmi-ohjelmilla. Kaikissa toimissa on otettava luontoarvojen lisäksi riittävässä määrin huomioon myös metsätalouden sosiaalinen ja taloudellinen merkitys, jotta toimenpiteet saavat laajan hyväksynnän.

