Kukaan ei ota sitä riskiä, että Nato joutuisi sotaan Venäjän kanssa Ukrainan maaperällä. Vastakkain olisi kaksi ydinasevaltaa.

Venäjän suurvaltapoliittiset liikkeet ovat usein monimutkaisia. Vaikka eri elementtejä yrittäisi yhdistellä ja ymmärtää, Venäjä järjestää palaset uudelleen niin, että kuvio pääsee yllättämään.

Kun Venäjä iski torstaina Ukrainaan, kävi selväksi, että hyökkäystä edeltänyt diplomatia oli ollut vain bluffia. Viime kuukaudet on seurattu tarkkaan käsikirjoitettua tapahtumasarjaa. Presidentti Vladimir Putinin sodanjulistuskin oli ennalta nauhoitettu.

Putinin torstainen puhe jää historiaan. Se ei ollut missään mittasuhteessa Venäjän poliittisiin tavoitteisiin. Erityisesti muistutus ydinaseista oli muulle maailmalle hyvin epämiellyttävä.

Putin ei piittaisi muusta maailmasta, jos Venäjä olisi jäämässä sotilaallisesti alakynteen Ukrainassa. Viesti kuultiin vain muutama viikko sen jälkeen, kun viiden ydinasevaltion eli Kiinan, Ranskan, Venäjän, Britannian ja Yhdysvaltojen johtajat olivat tammikuun alussa antaneet yhteisen julkilausuman ydinsodan estämisestä ja asekilpailun välttämisestä.

Venäjä on aiemminkin käyttänyt ydinaseidensa esittelyä muistutuksensa siitä, että kuuluu suurvaltasarjaan. Vuonna 2013, ennen Krimin miehitystä, Venäjä simuloi lentokoneillaan ydinaseiskua Ruotsiin. Tämänkertainen varsinkin Yhdysvalloille osoitettu varoitus oli kuitenkin poikkeuksellisen julkea.

Varoitus on Natossa kuultu, mutta asianlaita tiedettiin. Skenaarioissa kohti ydinsotaa kuljetaan perinteisen sodan kautta. Siksi kukaan ei ota sitä riskiä, että Nato joutuisi sotaan Venäjän kanssa Ukrainan maaperällä, sillä vastakkain olisi kaksi ydinasevaltaa.

Kylmän sodan aikaan Varsovan liiton hyökkäyssuunnitelma perustui taktisten ydinaseiden käyttöön, mutta sillä ei elämöity. Venäjä on koko ajan vaalinut tätä perintöä, mutta nyt Putin on mennyt yli kaikkien rajojen. On syytä pelätä myös kaikkein pahinta.

Ukrainan sodassa Natolla ei ole roolia, jolla se voisi puuttua sodan kulkuun Ukrainassa. Nato pysyy omalla tontillaan, mutta valmius puolustaa omia jäsenmaita on suuri. Nato aktivoi torstaina nopean toiminnan joukkonsa.

Tilanteen kuvaaminen kylmää sotaakin kylmemmäksi ei ole liioittelua. Myös Euroopan maiden on pakko käydä niille kovin vaikeaa keskustelua ydinaseista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.