Paperiliiton lakko on jatkunut jo kaksi kuukautta.

Paperiliitto päätti torstaina jatkaa lakkoaan UPM:n tehtailla aina huhtikuun alkupäiviin asti, ellei sopimusta yhtiön ja liiton välillä synny sitä ennen.

Lakosta on tulossa historiallisen pitkä. Se alkoi vuodenvaihteessa, ja nyt eletään helmikuun loppupäiviä. Vuoden 2005 työsulku kesti sentään ”vain” kuusi viikkoa.

Silloin paperiteollisuudessa oli Suomessa ylikapasiteettia, joten pitkä työtaistelu ei sattunut yhtiöihin aivan niin pahasti kuin nyt. Sen jälkeen ylikapasiteettia on purettu, eli tuotantolinjoja ja jopa kokonaisia tehtaita on suljettu.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala otti riidan soviteltavakseen helmikuun puolivälissä. Sen jälkeen riitapukarit ovat tavanneet sekä Piekkalan luona että keskenään. Viimeksi sovittelua jatkettiin perjantaina.

Paperiliiton tiedotteen mukaan UPM:n neuvottelijat ovat suhtautuneet omiin työntekijöihinsä neuvotteluissa ylimielisesti. Neuvotteluissa eniten on hiertänyt UPM:n pyrkimys lisätä paperityöläisten työaikaa ilman lisäkorvausta. Siinä näyttää menevän Paperiliiton raja.

Työriita on saanut jo periaatteellisia piirteitä: kumpikin osapuoli on pannut arvovaltansa peliin. Silloin periksi antaminen kasvoja menettämättä on aina vaikeaa.

On arvioitu, että eläkeiän kynnyksellä olevat UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos haluavat jättää työmarkkinaneuvotteluihin pysyvän jälkensä. Raha tuntuu riidassa olevan sivuseikka.

Sekä yhtiöllä että lakkolaisilla voi mennä vuosia ellei vuosikymmeniä ennen kuin tähänastiset tulonmenetykset on kuitattu. Lisää tulee joka lakkopäivä. Siihenkin voi mennä aikaa ennen kuin tehtailla työnjohdon ja työläisten välit palaavat edes lähes ennalleen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.