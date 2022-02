Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti torstaina uuden laajan hyökkäyksen Ukrainaan, hän vaikutti odottavan paljon vähäisempää ja paljon heikompaa vastarintaa kuin nyt on nähty.

Yksi Täällä Pohjantähden alla -teoksen avainkohtauksista tapahtuu juhannuksena 1939. Koskelan päärakennus on juuri maalattu ja pihalle on pystytetty lipputanko. Juhannusaamuna entisen punakapinallisen Akseli Koskelan salkoon nostetaan Suomen lippu.

Kirjailija Väinö Linna halusi kohtauksella kuvata sitä, kuinka yhtenäinen ja elämäänsä tyytyväinen kansa suomalaiset olivat talvisodan alla. Suomeen hyökkäämisestä päättänyt neuvostodiktaattori Josif Stalin ei ymmärtänyt sitä, vaan esitti lähtevänsä vapautusmarssille.

Kremlin nykyinen valtias Vladimir Putin näyttää ymmärtävän Ukrainaa aivan yhtä huonosti. Kun Putin aloitti torstaina uuden laajan hyökkäyksen Ukrainaan, hän vaikutti odottavan paljon vähäisempää ja paljon heikompaa vastarintaa kuin nyt on nähty. Putin näytti uskoneen omia puheitaan, joiden mukaan Ukraina ei ole oikea maa eivätkä ukrainalaiset oma erillinen kansakuntansa.

Ukraina on kuitenkin ylpeä kansakunta, joka on valmis puolustamaan sekä itseään että elämänmuotoaan epätoivoisessakin tilanteessa. Ukrainalaiset tiedostavat tarkkaan oman maansa ongelmat, kuten laajan korruption, kehittymättömän oikeusvaltion ja niistä johtuvan köyhyyden, mutta he näkevät itsensä kansalaisina, joilla on vaikutusvaltaa asioihinsa ja maansa politiikkaan. Ukrainalaiset ovat vaihtaneet presidenttejä sekä demokraattisilla vaaleilla että kansannousuilla.

Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton romahdettua loppuvuonna 1991.

Neuvostoaika oli ollut kovaa. Neuvostojohdon aiheuttamassa nälänhädässä Holodomorissa kuoli miljoonia. Stalinin vainoissa teloitettiin tai vangittiin lähes koko kansallinen eliitti. Toinen maailmansota toi julman natsimiehityksen, jonka vuoksi nykyisen Ukrainan alue joutui taistelukentäksi useita kertoja. Viimeisin katastrofi oli Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, joka osaltaan joudutti Neuvostoliiton kaatumista.

Itsenäisyyden alkukaan ei ollut helppo, eikä Neuvostoliiton hajoaminen lainkaan kivuton prosessi. Tilannetta pahensi se, ettei Venäjä suostunut pitämään Ukrainaa oikeana maana vaan halusi pitää sen näpeissään ja puskurinaan.

Putinin nousta Venäjän johtoon Venäjä suhtautui entistäkin ärtyneemmin ajatukseen Ukrainasta erillisenä maana omine etuineen, tapoineen ja kulttuureineen. Venäjän johto ei pitänyt vuoden 2004 vilpillisten presidentinvaalien synnyttämää oranssia vallankumousta oikeana kansannousuna, mutta vielä enemmän se hermostui loppuvuodesta 2013 alkaneeseen kansannousuun, joka ajoi Venäjän suosikin, korruptoituneen ja koko ajan itsevaltaisemmaksi muuttuneen Viktor Janukovytšin pakoon.

Venäjä väitti kansannousua äärioikeiston vallankaappaukseksi. Se miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa.

Nyt nähtävä ukrainalaisten vahva kansallistunne ja puolustustahto on myös Putinin aikaansaannosta.

Putin teki vuonna 2014 itsestään Ukrainan vihollisen. Erimielisetkin ukrainalaiset nostivat lipun salkoon, kun heidän oli ollut pakko pohtia, millaisessa maassa he haluavat elää. Ukrainalaiset ovat nähneet Putinin valheet, jotka jatkuivat tällä viikolla väitteellä, että Venäjän tarkoituksena on vain puhdistaa Ukraina natseista. Ukrainalaiset tietävät, ettei äärioikeisto johda maata.

Venäjä saattaa onnistua tavoitteessaan vaihtaa Ukrainan johto. Ukrainalaiset Venäjä on sen sijaan nyt menettänyt useiksi sukupolviksi. Putin voi uskoa omia puheitaan Ukrainan vapauttamisesta, mutta ukrainalaiset näkevät siviilikohteiden pommitukset ja muistavat puolustustaistelunsa veljeskansan johtajan aloittamassa sodassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.