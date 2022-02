Presidentti Vladimir Putin asettaa ydinasejoukot valmiustilaan. Venäjän itse luomassa sodassa uhkaillaan kuvitteellista vihollista ydinaseilla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi sunnuntaina Venäjän puolustusministeriön asettamaan ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan. Ilmoitus oli näyte Putinin suuruudenhulluudesta. Venäjän itse luomassa sodassa uhkaillaan kuvitteellista vihollista ydinaseilla.

Ilmoitus on silti otettava vakavasti. Ydinsodan partaalla ei olla, mutta Putin haluaa luoda mielikuvaa siitä, että on ja pysyy niskan päällä. Natolla on tarkka paikka miettiä, miten reagoida provokaatioon.

Putin saattaa kokea, että sotatoimet Ukrainassa eivät suju toivotulla tavalla. Samalla länsi sai reaktion talouspakotteisiin ja myös aseapuun Ukrainalle.

Saksa muutti viikonvaihteessa historiallisella tavalla asevientipolitiikkansa ja päätti myös kasvattaa puolustusmenojaan. Muutos linjassa on merkittävä. Nyt Saksa toimittaa Ukrainaan 1 000 panssarintorjuntasinkoa ja 500 Stringer-ohjusta. Saksa sallii myös muiden viedä saksalaisia aseita Ukrainaan.

Sanna Marinin (sd) hallitus oli koolla sunnuntaina ja päätti antaa Ukrainalle kypäriä, luotiliivejä ja lääketieteellistä tarvikeapua. Samalla Viro sai luvan viedä Suomessa käytössä olleet kenttätykit Ukrainaan.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Se on varsin suopea kuvaus Saksan ja myös Suomen kivuliaista asevientilinjauksista. Päätökset tulevat Ukrainan kannalta myöhässä ja apu on varsin pientä. Suomi vaikutti kitsaalta auttajalta, vaikka voi hyvin olla se, joka tarvitsee muilta aseapua.

Ukrainan asevoimia ei voi enää nopeasti varustaa Venäjää vastaan. Venäjän joukot ovat varoneet aiheuttamasta siviiliuhreja, vaikka pommituksissa olisi voinut toimia myös toisin. Ukraina ja Venäjä aikovat tavata ja neuvotella Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla. Lähipäivien taisteluissa ratkaisee ukrainalaisten taistelutahto, ei aseapu. Henkisesti Ukraina ei ole romahtamassa. Juuri se voikin selittää Putinin tempoilua.

