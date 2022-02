Maanantai teki Ukrainan sodan näkyväksi venäläisille. Ehkä niillekin, jotka ovat uinuneet valtiollisessa propagandassa.

Vuonna 1946 yhdysvaltalainen diplomaatti George Kennan kirjoitti Moskovan-suurlähetystössä kotimaahansa raportin, jossa hän kuvaili, miten Moskova voi hahmottaa geopolitiikkaa. ”Pitkän sähkeen” kuvailut pätevät myös nykyiseen Venäjään ja sen hallitsijoihin. ”Neuvostoliitto on kuuro järjen logiikalle, mutta hyvin herkkä voiman logiikalle”, Kennan kirjoitti.

Kennanin aikana voima tarkoitti sotilaallista voimaa. Talouden keskinäisriippuvuudet olivat tuolloin nykyistä vähäisemmät, omavaraisuus vahvempaa ja rahoitusjärjestelmät kansallisia.

Maailma on muuttunut paljon. Maanantaina venäläiset alkoivat nähdä, miten voiman logiikka toimii taloudessa. Pankit alkoivat tyhjentyä käteisestä ja rupla romahti. Edessä on äkkijyrkästi nouseva inflaatio ja talouskurimus.

Lännen uusien talouspakotteiden logiikka on se, että ne herkistävät Venäjän kansan näkemään, millaisia johtajia heillä on. Voima yritetään siirtää venäläisten ja Venäjän valtiojohdon väliseksi koitokseksi.

Maanantai teki Ukrainan sodan näkyväksi venäläisille. Ehkä niillekin, jotka ovat uinuneet valtiollisessa propagandassa. Kansallisen itsetunnon kohennus sotatoimin ei riitä korvaamaan kadonnutta ostovoimaa ja tuhoutuvia tulevaisuudennäkymiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt pitkän listan virheitä, vastustavien voimien aliarviointeja ja oman vauhdin yliarviointeja. Yksi virheistä on oletus, jonka mukaan länsi on Venäjään sitoutuvien intressiensä vuoksi hajanainen ja muutoinkin niin pehmeä, että se ei pysty käyttämään kovia talouspakotteita. Ja jos pystyykin, Ukrainassa käytävä sota on silloin jo ohi.

Tämä laskelma osoittautui nyt kohtalokkaaksi virheeksi. Länsi ylitti kaikki odotukset taloudellisen voiman käytössä ja on valmis kestämään ne iskut, joita lännen kansantaloudet tästä saavat. Taloudellisessa sodankäynnissä länsi on ylivoimainen suhteessa Venäjään, eikä Venäjän informaatiovaikuttaminen ole sittenkään hajottanut länttä.

Venäjän sulkemista ulos pankkien välisestä maksuliikennejärjestelmästä Swiftistä pidettiin taloudellisena atomipommina. Yhdysvallat ja Eurooppa tekivät sen – ja kaiken lisäksi jäädyttivät Venäjän keskuspankin lännessä olevat valuuttavarannot. Tämä päätös on ydinasevertauksien sarjassa iso vetypommi.

Venäjän johtajat olivat laskeneet kestävänsä lännen pakotteita öljy- ja kaasukaupasta kerätyn kassansa turvin. Putin varoi koskemasta siihen koronaviruspandemian aikana, koska taisi jo varautua sotaan tai sotiin. Putin jopa vaaransi oman kannatuksensa säästelemällä kassaa, kun hän ei aikaisempien pakotteiden aikana helpottanut kansan elinoloja esimerkiksi nostamalla sosiaalietuuksia.

Valuuttavarantojen jäädyttäminen muuttaa tilanteen täysin, sotakassasta pyyhkäistään kertaiskulla valtaosa. Venäjä ei voi muuttaa valuuttavarantojaan sotaponnisteluja turvaamaan eikä ruplan arvoa tukemaan. Varannoissa olevaa kultaakaan ei saa näinä aikoina myytyä.

Venäjällä on noin 630 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä varantoja. Tästä noin 130 miljardia on kultaa ja kuutisenkymmentä miljardia renminbineinä (yuaneina) Kiinassa. Todennäköisesti Kiinakaan ei halua uhmata lännen päätöstä, sillä talouden puolella Venäjä on Kiinalle paljon vähäarvoisempi kuin Yhdysvallat ja Eurooppa.

”Se [Neuvostoliitto] voi peräytyä helposti – ja yleensä tekeekin niin, kun kohtaa voimakasta vastarintaa”, Kennan kirjoitti. Neuvostoliitto ei perääntynyt ja tuhoutunut sotilaallisen vaan taloudellisen voiman edessä. Maan talous ei riittänyt yhtä aikaa kansalaisten elintason ylläpitämiseen ja asevarusteluun.

Lännen kannattaa varautua seuraavaksi oman siirtonsa mahdollisiin seurauksiin: siihen, että taloudellisen romahduksen seuraukset voivat olla Venäjällä ja muuallakin hyvin arvaamattomat.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.