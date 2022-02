Kodeissa on nyt syytä korostaa lapsille, että venäläistaustaiset lapset ovat tilanteeseen syyttömiä.

Venäjän Ukrainassa käymä sota on ymmärrettävästi paitsi järkyttänyt myös suututtanut suomalaisia.

Venäjän viime viikolla aloittama hyökkäys on julma ja raaka. Venäjä perustelee sitä suoranaisilla valheilla. Maa rikkoo huoletta kansainvälistä oikeutta. Kun muut reagoivat tähän röyhkeyteen, Venäjän itsevaltainen johtaja vastaa puhumalla ydinaseista.

Suomalaisten sympatiat ovat vahvasti ukrainalaisten puolella. Se näkyi viikonloppuna, kun Suomessa järjestettiin useita mielenosoituksia Venäjän toimintaa vastaan. Se on johtanut venäläisten tuotteiden boikotteihin. Sen on huomannut suomalaisten halukkuudessa lahjoittaa rahaa Ukrainalle sekä suopeudessa ottaa sotaa pakenevia Suomeen. Se on kuulunut myös ärtymyksessä, kun Suomen johto alkoi viivytellä aseavun toimittamisessa.

Valitettavasti paikoin tämä on näkynyt myös rasismina suomenvenäläisiä kohtaan. Venäjänkielisiä lapsia on esimerkiksi kiusattu koulussa.

Tällainen toiminta on tuomittavaa. Kodeissa onkin nyt syytä korostaa lapsille, että venäläistaustaiset ovat tilanteeseen syyttömiä.

Nyt käynnissä oleva sota on ennen muuta Venäjän itsevaltaisen johtajan Vladimir Putinin projekti. Monet venäläiset ovat sodasta kauhuissaan, mikä on näkynyt mielenosoituksina. Niin ovat myös lukuisat suomenvenäläiset, joista moni on nimenomaan halunnut pois Putinin valtakunnasta.

On humaania mutta myös järkevää tehdä selvä ero Venäjän valtion ja tavallisten venäläisten kesken. Venäläisille on syytä toivoa kaikkea hyvää – kuten parempaa valtiota.

Monet venäläiset ovat toki myös tukeneet Putinin suurvaltahaaveita – mutta osin siksi, että ovat joutuneet propagandan aivopesemiksi. Nyt hekin saavat maksaa sokeutensa hinnan talouden romahtaessa ja sodan uhreissa.

Siksi suomalaisten sympatian ja tuen on oltava myös sodan järkyttämien ja sitä vastustavien venäläisten puolella.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.