Kun Suomessa analysoidaan tarvetta muuttaa turvallisuuspolitiikan perustaa, pohdintojen on oltava osa keskustelua Euroopan turvallisuudesta ja Suomen roolista Euroopassa.

Suomella on rajan takana nyt erilainen Venäjä kuin ennen viime torstaita. Suhde Venäjään muuttui yhdessä yössä.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ei voi perustella järjellä eikä moraalilla. Siksi suomalaisten oli helppo valita puolensa. Niin on ollut muidenkin maiden, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Euroopan unionista tuli hetkessä vahva turvallisuuspoliittinen toimija. Tarpeelliset rakenteet luotiin sen jälkeen, kun Venäjä vuonna 2014 miehitti Krimin. Seuraavalla kerralla EU halusi olla valmis. Nyt on seuraava kerta.

EU-maat ja Yhdysvallat liittolaisineen panevat Venäjälle vastaan niin paljon kuin ilman sotilasvoimaa voi. Ukrainaa tukevat tavalliset suomalaiset, yritykset, urheilu ja kulttuuri. Alko poisti hyllystä venäläiset vodkat.

Suomella on nyt naapurissaan paariavaltio. Luottamus Venäjään meni. Paluuta entiseen ei ole, eikä tulevaa näe. Kun sota Ukrainassa päättyy, emme tiedä, millainen maa Venäjä silloin on.

Epävarmassa ja muuttuvassa tilanteessa Suomen on arvioitava uusiksi puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaansa. Kansalaiset käyvät samaa pohdintaa. Suomalaisten huoli ja valtava järkytys Venäjän avoimesta hyökkäyksestä Ukrainaan purkautui suurena muutoksena Suomen Nato-jäsenyyden kannatuksessa.

Ylen maanantaina julkaisemassa Nato-kannatusmittauksessa Nato-jäsenyyden kannattajia on ensi kertaa enemmistö suomalaisista, 53 prosenttia. Kantaansa pohtineille mielipide kirkastui kerralla. Muutos on historiallinen.

Puolueet ovat kuulolla. Ne seuraavat nyt erityisen tarkasti presidentti Sauli Niinistön arvioita siitä, pitääkö Suomen turvallisuuspolitiikan linjaa muuttaa. Julkisesti Niinistö ei ole muuttanut Nato-kantaansa. Jos niin kävisi, pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus tuskin asettuisi vastahankaan.

Puolueilla on edessä iso periaatekeskustelu turvallisuuspolitiikasta ja Suomen paikasta Euroopassa. Keskustelusta voi tulla yllättävä, sillä sodan ja rauhan kysymykset ovat olleet niin kauan sivussa politiikan keskiöstä, että ulkopolitiikan osaajia ei puolueissa paljon ole – ja monet heistäkin ovat yya-ajan konkareita. Nyt on tilausta uusille ajatuksille.

Puolueet päivittävät kesällä ohjelmiaan. Silloin nähtäneen taas harppaus suomalaisessa Nato-keskustelussa. Todennäköisesti puolueiden arviot Suomen turvallisuuspolitiikasta pikemmin lähestyvät kuin loitontuvat toisistaan.

Tätä hallituskautta ovat leimanneet jatkuvat äkkikäänteet. Vuoden alussa näytti siltä, että koronaelvytyksestä siirryttäisiin kevään mittaan kohti talouskurikeskustelua, mutta nyt asialistalle nouseekin uusi kysymys. Pitääkö puolustusmenoja nostaa ja asehankintoja vauhdittaa?

Eurooppa ei odota Suomen ratkaisuja. Se on nopeassa liikkeessä, mikä tarkoittaa, että Suomi joutuu ampumaan omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa liikkuvaan maaliin.

Suomessa on pystyttävä käymään ja seuraamaan useita samanaikaisia keskusteluja yhtä aikaa. Jos huomio on vain kansallisessa keskustelussa, muu Eurooppa voi mennä menojaan. Saksan suuri linjanmuutos osoittaa, että Euroopan mailla on nyt aidosti tahtoa vahvistaa yhteistä puolustusta.

Nato muuttui, samoin EU, joka toimi juuri kuin puolustusliitto. Naton ja EU:n yhteistyö hakee uusia uomia, ja paljon voi muuttua jo tänä keväänä.

Suomen pohdintojen on oltava osa keskustelua Euroopan turvallisuudesta ja Suomen roolista Euroopassa. Vanhojen jumien ei pidä estää havaitsemasta käynnissä ja edessä olevaa muutosta. Ohi on aika, jolloin saattoi ajatella, että Nato-ratkaisu on yksin Suomen asia. Suomen sotilaallinen liittoutuminen saattaa olla väistämätöntä ja ratketa aivan toisella tavalla kuin vielä viikko sitten luulimme.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.