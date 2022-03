Suurimmassa vaarassa ovat Finnair, Nokian Renkaat ja Fortum.

Suunta tiedetään, mutta matkan mittaa ei. Suomen talous ottaa Venäjän-vastaisista pakotteista ja Venäjän määräämistä vastapakotteista kovan iskun. Vielä ei tiedetä kuinka kovan, mutta talouskasvu joka tapauksessa tyrehtynee. Lamaa ei silti kannata veikkailla.

Vastaava tulkinta pätee yrityksiin. On selvää, että Venäjän markkinoita hyödyntäneet tai Venäjän hallinnon myötävaikutusta tarvinneet yritykset kärsivät, mutta pakotteiden vaikutukset ovat vielä niin arvaamattomia, että ne leviävät paljon laajemmalle. Jos rupla lännen asettamien talouspakotteiden vuoksi romahtaa, venäläisten ostovoima katoaa ja suomalaisesta Venäjän-viennistä pyyhkäistään hetkessä kymmeniä prosentteja pois. Vientihalutkin vähenevät, sillä viejien on uskaliasta seikkailla pakotteiden miinoittamissa maksujärjestelmissä.

Suomalaiset yritykset ovat viime vuosina pyrkineet irtautumaan Venäjän-toiminnoistaan. Diplomaattinen ilmaisu on ollut se, että ”liiketoimintaympäristö on haastava”. Tällä on todellisuudessa tarkoitettu sitä, että aina ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Venäjällä riskit ovat olleet suuret muun muassa siksi, että maassa yritysten välisiä sopimuksia ei kunnioiteta samalla tavalla kuin lännessä yleensä ja toimintaympäristöstä vastaava hallinto voi muuttaa mieltään yllättäen.

Ne, jotka ovat jääneet Venäjän markkinoiden riskeille alttiiksi, ovat kokeneet, että riskien vastapainona ovat suuret voitot. Nyt nämä riskit realisoituvat lopuillekin suomalaisille yrityksille, ja pois ehtineet ovat tyytyväisiä.

Pahimpaan paikkaan joutuvat ainakin Finnair, Nokian Renkaat ja Fortum. Finnairin liiketoimintaidean ydin on se, että yhteys Aasian ja Euroopan metropolien välillä on lentoajassa mitaten lyhin Suomen välilaskun kautta ja Venäjän ilmatilaa käyttäen. Venäjä-riski on tunnettu, mutta sitä on pidetty hallittavana, koska ylilennot tuovat Venäjälle tuloja. Riskin on uskottu liittyvän vain siihen, että Venäjä nostaisi yllättäen maksuja. Venäjän ilmatilan sulkeutuessa riski on koronaviruspandemian heikentämälle Finnairille niin suuri, että yhtiö voi tarvita valtion pääomitusta.

Nokian Renkaat on Venäjällä maan suurin renkaiden valmistaja. Yhtiö siirtää nyt ison osan tuotannostaan Suomeen.

Energiayhtiö Fortum esittelee torstaina tuloksiaan. Niissä ei vielä vahinkoja huomaa, mutta näkymät ovat pörssikielellä ”sumeat”. Fortumilla ja sen tyttärellä Uniperilla on Venäjällä 7 000 työntekijää ja 12 voimalaitosta. Fortum ja Uniper tekevät sähköä ja lämpöä Venäjällä, ja Uniper tuo kaasua Keski-Eurooppaan. Fortum on kertonut bisneksien sujuneen tähän asti Venäjällä hyvin.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev väläytti sellaista mahdollisuutta, että Venäjä kansallistaisi ulkomaisten yritysten omistuksia, jos länsi panee lisää venäläisiä johtajia pakotelistalle ja jäädyttää heidän varojaan. Tämä tarkoittaisi, että Venäjä tuhoaisi itse taloudestaan sen osan, mikä pakotteiden jälkeen jää. Mutta rationaalisuuttahan maan tekemisistä ei nyt kannata hakea.

Fortumin onni ja liiketoimintaa vakauttava tekijä on ”haasteellisessa liiketoimintaympäristössä” ollut se, että yhtiön toiminta on ollut Venäjälle erittäin tarpeellista. Nyt tämä sama etu muuttuu valtavaksi riskiksi. Fortum on investoinut Venäjälle miljardeja, ja kohteet ovat sellaisia, että niitä ei saa siirrettyä suojaan eikä oikein myytyäkään. Uniper on lisäksi yksi Saksan jäädyttämän Nord Stream 2 -kaasuputken rahoittajista. Fortum omistaa lisäksi osan Fennovoiman ydinvoimalaprojektista, jonka taival näyttää päättyvän.

Fortumin huolet leviävät tavallisille veronmaksajillekin. Yhtiö on maksanut valtiolle osinkoja puolisen miljardia vuodessa. Fortum on valtio-omistajalle esimerkiksi Loviisan ydinvoimalan vuoksi niin tärkeä yhtiö, että sekin voi odottaa suuressa hädässä Finnairin tavoin pelastusta. Toisin on niillä monilla pienillä Venäjän viennistä elävillä yrityksillä, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.