Suomalaiset vievät Ukrainaan apua sotimiseen ja selviytymiseen.

Ukrainan sota on nostanut auttamishalua ympäri Eurooppaa. Tässä Ukrainaan onb lähdössä saksalainen liikuteltava keittolava.

Ukrainan sota on sytyttänyt suomalaisissa valtavan halun auttaa. Apua voi antaa eri järjestöjen kautta. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Unicef, Fida, Kirkon ulkomaanapu ja Pelastakaa lapset keräävät apua Ukrainaan.

Jotkut haluavat kuitenkin auttaa suoraan, koska tahtovat tavarat perille heti. Helsingin Sanomat kertoi kolmesta suomalaismiehestä, Fredrik Teiristä, Andreas Wilkmanista ja Anders Brotheruksesta, jotka veivät Ukrainaan 50 000 euron edestä suojavarusteita ja ensiaputarvikkeita.

Varusteita on hankittu esimerkiksi sotatarvikkeita myyvästä Varustelekasta, joka perustettiin 19 vuotta sitten myymään varusteita aikuisten sotaleikkeihin, mutta nyt yritys myy tarvikkeita oikeisiin sotiin. Luotiliivit ja suojakypärät on toistaiseksi myyty loppuun, mutta lisää on tilattu.

Kaupan Facebook-sivulla muistutetaan siitä, että liikkeellä on myös huijareita ja Venäjän apureita, joiden kautta tavara ei päädy perille. Kannattaa katsoa, kehen luottaa tai käyttää tunnettuja järjestöjä.

