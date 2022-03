Presidentti Joe Biden on palauttanut Yhdysvallat vapaan maailman johtajaksi. Tärkeässä puheessaan hän lupasi, että Venäjä maksaa kovan hinnan hyökkäyksestä Ukrainaan.

Presidentti Joe Bidenin kaudesta odotettiin tasaista välinäytöstä Donald Trumpin myrskyisen kauden ja uuden sukupolven tulevaisuuspresidentin väliin. Siitä tuli kaikkea muuta. Bidenin syliin putosi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten pahin kriisi toisen maailmansodan jälkeen.

Ukrainan sota leimasi Bidenin tiistaina pitämää kansakunnan tila -puhetta. Bidenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin joutuu maksamaan aggressiostaan niin kovan hinnan, että katuu vielä päätöstään hyökätä Ukrainaan.

Bidenilla on Ukraina-toimilleen amerikkalaisten melko laaja tuki, vaikka Trump onkin yrittänyt luoda narratiivia, jossa Putin ei pelkää Bidenia mutta olisi kunnioittanut Trumpia. Selittely on kuitenkin vaikeaa, niin avoimesti Trump ihaili ja ylisti Putinia vielä hetkeä ennen hyökkäystä.

Hyökkäyksellään Putin haluaa kiskoa maailman väkisin takaisin menneisyyteen, jossa Venäjä oli suuri ja mahtava. Kylmän sodan veteraani Biden on osoittautunut oikeaksi henkilöksi vastaamaan tähän haasteeseen.

Yhdysvallat on kriisin alkuvaiheista asti omaksunut linjan, jossa maa jakaa tietojaan poikkeuksellisen avoimesti niin liittolaisille kuin julkisuuteenkin. Se on vahvistanut länsimaiden yhtenäisyyttä ja ampunut tehokkaasti alas Venäjän valheita. Vaikeiden vuosien jälkeen Yhdysvallat on taas ottanut paikkansa vapaan maailman johtajana.

Biden korosti Yhdysvaltojen suojelevan Nato-maiden ”jokaista neliösenttiä”. Naton ulkopuolinen Ukraina on eri asia. ”Joukkomme eivät mene Eurooppaan taistellakseen Ukrainassa vaan puolustaakseen Nato-liittolaisia – siltä varalta, että Putin päättää jatkaa etenemistään länteen.”

Biden korosti, että Putin on laskenut pahasti väärin. Kun pöly ja savu hälvenevät, sodan seurauksena Venäjä heikkenee ja länsi vahvistuu. Se ei tarkoita, että taistelusta tulisi nopea tai helppo. ”Haluan teidän kuitenkin tietävän, että me tulemme olemaan okei”, Biden lupasi.

