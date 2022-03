Käynnissä on suurin pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

Ukrainan läntisillä rajoilla kulkee väsyneiden ja vakavien ihmisten virta kahteen suuntaan. Rajan yli matkalaukkujaan vetää letka naisia ja lapsia. Vastaan kulkee Euroopan työmailta, keittiöistä ja tehtailta kotiin Ukrainaan palaavia miehiä matkalla sotaan.

Käynnissä on suurin pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Murhenäytelmä on luonteeltaan hyvin toisenlainen kuin vuosien 2015–2016 pakolaiskriisi. Syyrian sodan liikkeelle sysäämille pakolaisille rakennettiin Itä-Euroopan maissa muureja, mutta nyt Ukrainan naapurit ottavat pakolaiset vastaan poikkeuksellisen lämpimästi. Myös suomalaisten sympatia on Ukrainan puolella. Se näkyy suhtautumisena pakolaisiin.

Tämän pakolaiskriisin ensimmäisiä vastuunkantajia ovat Puola, Unkari ja myös Baltian maat, jotka edellisessä pakolaiskriisissä harasivat kaikin voimin eurooppalaista taakanjakoa vastaan. Kovin paine kohdistuu Puolaan, suureen Nato-maahan, jossa jo entuudestaan asuu ja työskentelee huomattava määrä ukrainalaisia. Unkariin, Slovakiaan ja Moldovaan tulee myös pakolaisia, mutta määrät ovat vielä huomattavasti pienempiä.

Pakolaiskriisin kulkua on vaikea arvioida. Siihen vaikuttaa Venäjän sotatoimien brutaalius. Jos ruoka, lääkkeet ja sähkö loppuvat, ukrainalaisten on jätettävä kotinsa. Myös kaupunkisota Kiovassa muuttaisi tilanteen. Sodan kaikkia vaiheita ei valitettavasti ole vielä nähty.

Sodan ensimmäisen viikon aikana Ukrainasta pakeni lähes miljoona ihmistä. Eniten tulijoita on Puolassa, johon monella ukrainalaisella on vahvat siteet. Myös Krimin miehityksen jälkeen Puola otti vastaan huomattavan määrän ukrainalaisia. Heitä Puola ei tosin määritellyt turvapaikanhakijoiksi vaan myönsi ukrainalaisille pitkiä oleskelulupia.

Nyt moni jatkaa kuitenkin Puolasta muihin maihin, joissa heillä on perhettä ja tuttuja ja siten turvaverkko valmiina. Tämän kriisin luonteeseen kuuluukin, ettei ukrainalaisia sotapakolaisia välttämättä rekisteröidä eikä heidän liikkeitään pystytä seuraamaan. Kun matkustusasiakirjat ovat kunnossa, ukrainalaiset voivat oleilla Schengen-alueella ilman viisumia kolme kuukautta.

Nopea paluu Ukrainaan voi olla mahdoton. Miljoonat ukrainalaiset voivat kevään aikana tarvita EU-maissa oleskelulupaa. Jotta turvapaikkajärjestelmä kestää eikä Eurooppaan synny ukrainalaisten varjoyhteiskuntaa, Euroopan unioni on tiivistänyt ja keventänyt Ukrainan pakolaisten turvapaikkaprosessia.

Myös Suomessa otetaan käyttöön EU:n tilapäisen suojelun direktiivi. Ukrainasta sotaa pakeneville voidaan antaa oleskelulupa vuodeksi ilman erillistä turvapaikkaselvittelyä. Riskejäkin nopeaan prosessiin toki liittyy, kun viranomaisilla ei ole mahdollisuutta selvittää, keitä tulijat todella ovat.

Suomi on tästäkin pakolaiskriisistä hieman syrjässä, mutta myös Suomeen saapuu sotaa pakenevia ukrainalaisia koko ajan enemmän. Suomessa on oltava valmiina, jotta kaikille tulijoille saadaan katto pään päälle ja perheiden lapset kouluun. Sota voi jatkua pitkään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa pintaan suomalaisen syvimmät tunteet ja perheiden lähihistorian sodan traumoineen. Muutoinkin monilla on Ukrainaan ja ukrainalaisiin aivan toisenlaisia yhteyksiä kuin vaikkapa kriisipesäkkeisiin Euroopan ulkopuolella.

Suomalaisten asenne on tullut viime päivinä selväksi: tässä sodassa murheita riittää pitkään ja Venäjän uhka koskee myös Suomea, mutta nyt autetaan ukrainalaisia.

