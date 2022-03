Kaikki muuttui yhdessä yössä myös politiikassa. Ylen mielipidekyselyssä se ei kuitenkaan vielä näy.

Ylen uusi eduskuntavaalikysely antaa uneliaan kuvan suomalaisen politiikan tilasta. Kokoomus on kasvattanut etumatkaansa ja on 22,6 prosentin kannatuksella matkalla kohti vaalivoittoa. Perässä tulevat Sdp (18,5), perussuomalaiset (15,6) ja keskusta (13,4). Kuten perinteiseen suomalaiseen tapaan kuuluu, kyselyn kaikki muutokset mahtuivat virhemarginaaliin.

Kyse on kuitenkin eilispäivän uutisista. Helmikuun aikana kerätyissä tuloksissa ei juurikaan näy se järistys, jonka Ukrainan sodan syttyminen 24. helmikuuta Suomessa aiheutti. Sen jälkeen politiikassa on eletty hulluja päiviä, jossa mikä tahansa on tullut mahdolliseksi.

Kuvaava esimerkki nykymenosta on se, että vihreä veteraani Oras Tynkkynen sanoi olevansa valmis lisäämään turpeen polttamista, kun taas kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps) vaati nopeaa luopumista fossiilisista polttoaineista – ja yllytti länsimaita sotatoimiin Venäjää vastaan. Kun meno on tällaista, eiköhän se näy jo seuraavissa mielipidekyselyissä.

