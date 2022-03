Niinistöllä on tärkeä tapaaminen Valkoisessa talossa

Joe Bidenin ja Sauli Niinistön perjantainen tapaaminen Washingtonissa on Yhdysvaltojen viesti siitä, että Yhdysvaltojen ja Suomen suhde toimii kaikissa oloissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa perjantaina Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin Valkoisessa talossa Washingtonissa. Tapaaminen osuu hetkeen, jossa Venäjä haastaa globaalia maailmanjärjestystä avoimella sodalla Ukrainassa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotatoimet Ukrainassa eivät ole tähän asti sujuneet Venäjän toivomalla tavalla. Hyökkäyssodallaan Venäjä myös käynnisti ketjureaktion, joka muuttaa koko Euroopan turvallisuusjärjestystä: Natoa, Euroopan unionia ja myös Suomen turvallisuuspolitiikan perusteita. Kremlissä ei selvästi ollut varauduttu kaikkiin seurauksiin.

Suomi on Venäjän pieni rajanaapuri ja Yhdysvallat supervalta. Presidenttien tapaaminen on Yhdysvaltojen viesti siitä, että Yhdysvaltojen ja Suomen suhde toimii kaikissa oloissa. Ei ole sattumaa, että tapaaminen on vain runsas viikko sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Niinistöltä kuultiin torstaina lausunto, joka oli tarkoitettu rauhoittamaan suomalaista Nato-keskustelua ja myös huolia Venäjän Suomeen kohdistamasta uhasta: ”Kun muutos on rajua, pään on pysyttävä kylmänä.” Niinistön tavassa käydä keskustelua kuuluu nyt selvästi se, että kaikista turvallisuusasioista ei voi puhua julkisuudessa suoraan.

Washingtoniin ei viedä nyt Suomen Nato-hakemusta. Suomen turvallisuuspoliittinen linja on vakaa ja ennakoitava kuitenkin vain siihen asti kun linja muuttuu. Kun linjaa nyt punnitaan ja Suomessa arvioidaan uusiksi myös sotilaallista liittoutumista, on hyvä, jos siitä kuullaan myös Yhdysvaltojen johdon arvio.

Joka tapauksessa Niinistö kuulee Valkoisessa talossa amerikkalaisanalyysin tilanteesta ja saa myös kertoa, miten Suomi arvioi asemaansa, tilannetta Pohjois-Euroopassa ja Ukrainan sotaa. Tapaaminen on Suomelle tärkeä.

