Putinilla on käänteinen Midaksen kosketus

Ranskan presidentinvaalien asetelmaan voi vaikuttaa se, että äärioikeiston ehdokas on tukeutunut Putiniin.

Ukrainan sota on mullistanut politiikkaa muuallakin kuin Suomessa. Sota vaikuttaa esimerkiksi Ranskan presidentinvaaleihin. Presidentti Emmanuel Macron ilmoittautui tällä viikolla ehdokkaaksi vaaleihin. Vaalien ensimmäinen kierros järjestetään kuukauden päästä ja toinen kaksi viikkoa myöhemmin.

Macronin kovin kilpailija on todennäköisesti äärioikeiston Marine Le Pen. Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on Ukrainan sodan vuoksi käänteinen Midaksen kosketus. Kaikki mihin Putin koskee, muuttuu mädäksi.

Le Pen ehti tehdä vaalikampanjaansa varten esitteitä, joissa on kuvia Putinista kättelemässä Le Peniä. Nyt esitteitä on vedetty kiireellä pois. Mutta Ranskassa kyllä muistetaan, että eurooppalainen äärioikeisto on hakenut henkistä ja taloudellista tukea Putinin hallinnolta. Juuri nyt se ei ole meriitti.

Macronista sen sijaan on julkaistu kuvia, joissa hän jäi Moskovan neuvottelupöydässä kauas Putinin käden ulottumattomiin.

