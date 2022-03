On valtava onnistuminen, että koronarokotteet torjuvat tehokkaasti vakavaa tautia. Viruksen leviämistä ne eivät kuitenkaan estä.

Tarjolla on nyt rokotevaihtoehto niille, jotka tuntevat epäluuloa rna-rokotteita kohtaan. Kuntiin viimein saatu Novavaxin rokote toimii perinteisemmällä tekniikalla. Se voi hyvässä lykyssä vielä nostaa rokotuskattavuutta ja vähentää sairaalaan päätyvien ja kuolevien koronapotilaiden määrää.

Rokotuskattavuus on hyvällä tasolla muutoinkin: ensimmäisen annoksen on ottanut 89 prosenttia yli 18-vuotiaista suomalaisista ja toisen 86 prosenttia.

Kolmannen rokotuksen on saanut 61 prosenttia. Sen ottaminen on viime viikkoina laantunut. Syynä voi olla se, että tehostetta kipeimmin tarvinneet yli 60-vuotiaat ovat sen jo laajasti ottaneet ja nuoremmasta väestä suuri osa on viime aikoina sairastanut taudin. Rokotusta ei suositella heti sairastamisen päälle, koska siitä ei olisi mitään hyötyä. Sairastaminen lisää immuniteettia itsessään.

Viime vuoden puolella nostatettiin kansassa ja päättäjissä liiallisia odotuksia siitä, että rokotukset estäisivät viruksen leviämisen. Rokotusten vastustajat saivat turhista toiveista propaganda-aseen ja syyn väittää rokotteita epäonnistuneiksi.

Asia on päinvastoin. Rokotukset ovat valtava onnistuminen, koska ne estävät tehokkaasti vakavaa tautimuotoa. Tehotutkimukset eivät missään vaiheessa luvanneet, että ne estävät myös tartunnat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos onkin esittänyt, että rokotusstrategiassa palattaisiin ehkäisemään nimenomaan vakavaa tautia ja kuolemia tartuntojen sijasta. Suoja omikronmuunnoksen tarttumista vastaan hiipuu tehosteenkin jälkeen nopeasti. Jos viruksen leviämistä yritettäisiin rokotuksin estää, koko väestö pitäisi piikittää parin kuukauden välein, vaikka vakavan taudin estämiseksi se ei ole tarpeen.

Nykyisillä rokotuksilla ei voida juuria koronavirusta maailmasta. On kuitenkin hieno saavutus, että tauti on rokotuksin pystytty tekemään paljon vaarattomammaksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.