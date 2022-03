Iltapäivälehdillä on journalistinen velvollisuus kertoa sodasta, vaikka uutiset voivat kaupan asiakkaita järkyttää.

Ilta-Sanomat vietti tällä viikolla 90-vuotissyntymäpäiväänsä työn merkeissä. Varsinaista syntymäpäivää lehdellä ei ollut, sillä se perustettiin 29. helmikuuta 1932, eikä sellaista päivämäärää tämän vuoden kalenterista löydy. Ei olisi kyllä juhla­tunnelmaakaan. Ukrainan sota on hallinnut lehden sivuja viime päivinä. Kansissa ovat olleet sodan uhrit ja pakolaiset, ajan synkkä kuva.

Joidenkin mielestä kuva on niin synkkä, että se pitää piilottaa pois silmistä. Sosiaalisessa mediassa levinnyt kampanja on saanut jotkut kauppiaat poistamaan iltapäivälehtien lööppejä tai kääntämään myyntitelineissä olevat lehdet ympäri tarkoituksenaan suojella lapsia ja herkkiä ihmisiä sotauutisilta.

Kauppiaiden tarkoitus on varmasti hyvä, mutta sen lähettämä viesti on väärä, jopa vaarallinen. Ei ole yksittäisten kauppiaiden asia päättää, millaiset uutiset heidän asiakkailleen sopivat, millaiset eivät. Samalla lehtien tekijöiden tulee tietysti pitää huoli siitä, ettei yleisöä järkytetä turhan tähden, mutta siitä ei Ukraina-uutisten kohdalla ole kysymys.

Lehdet eivät ole mässäilleet väkivallalla, vaikka kansissa onkin nähty hädänalaisia ja sotaa pakenevia ihmisiä. Totta kai uutiset voivat ihmisiä järkyttää, koska kysymys on järkyttävistä asioista. Toisaalta ne ovat synnyttäneet myötätuntoa, joka näkyy suomalaisten valtavana auttamishaluna.

Yksittäisten kauppiaiden toimilla tuskin on iltapäivälehdille suurta taloudellista merkitystä tilanteessa, jossa uutisten tarve on rikkonut verkkouutisten lukijaennätyksiä. Periaatteellisesti asia on kuitenkin tärkeä. Siksi Ilta-Sanomat on kauppiaiden esille kääntämissä takakansissa muistuttanut, että Putin saattoi hyökätä Ukrainaan, koska Venäjällä ei ole vapaata lehdistöä kertomassa, mitä todella tapahtuu. ”Tässäkin lehdessä raportoimme Ukrainan sodasta, ukrainalaisten hädästä ja sodan inhimillisestä hinnasta. Journalisteina se on meidän velvollisuutemme”, Ilta-Sanomat kirjoittaa.

