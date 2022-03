Tavalliset venäläiset ovat nyt jäämässä eristyksiin uudenlaisen rautaesiripun taakse. Samalla he joutuvat maksamaan kalliin hinnan johtajiensa täydellisestä moraalisesta haaksirikosta.

Venäjän sisäistä tilannetta on kuvailtu vuosia sanomalla, että käynnissä on kamppailu television ja jääkaapin välillä.

Tässä vertauskuvassa televisiolla on tarkoitettu kaikkea hyväksi selittävää virallista propagandaa, jääkaapilla taas ihmisten omaa kokemusta taloudellisesta tilanteesta. Osa asiantuntijoista on arvellut, että jääkaapin voitto tarkoittaisi myös Venäjän nykyvallan häviötä.

Nyt tämä kamppailu on aivan uudenlaisessa tilanteessa. Venäjä aloitti viime viikolla avoimen sodan Ukrainassa, mihin Yhdysvallat ja EU vastasivat tiukoilla ja laajoilla pakotteilla. Venäjän oma propaganda kutsuu sotaa erikoisoperaatioksi ja kiistää kaikki Venäjän raakuudet, väittää Ukrainan johtoa natseiksi ja uskottelee Ukrainan pommittavan omia kaupunkejaan sekä selittää pakotteet lännen keinoksi heikentää Venäjää. Samalla pakotteet ovat ajaneet Venäjän talouden valtaviin ongelmiin, joiden vuoksi pörssi on kiinni, ruplan arvo syöksyy, ohjauskorko on nostettu 20 prosenttiin, länsiyritykset vetäytyvät Venäjältä ja iso joukko venäläisiä jää työttömäksi.

Televisio ei kuitenkaan ole kamppailussa yksin. Sillä on kaverinaan pamppu eli Venäjän vallanpitäjien käytössä oleva väkivaltakoneisto. Tällä koneistolla on aina ollut tärkeä rooli Vladimir Putinin Venäjällä, mutta viime vuosien aikana sen asema on vahvistunut selvästi.

Viime päivinä kehitys vain kiihtyi, kun Venäjästä tuli parissa päivässä täysi tyrannia. Jo neuvostoajan lopulla perustettu legendaarinen radioasema Eho Moskvy ja viimeinen riippumaton nettitelevisiokanava Dožd on vaiennettiin, kun informaatiotilaa puhdistettiin kaikista kilpailevista äänistä. Samasta syystä pääsy monien ulkomaisten viestinten venäjänkielisille sivuille on estetty, samoin esimerkiksi Facebookiin ja Twitteriin. Uudet ankarat lait säätävät ”väärien” tietojen levittämisestä pitkiä vankeustuomioita.

Tavalliset venäläiset ovat nyt jäämässä eristyksiin uudenlaisen rautaesiripun taakse. Samalla he joutuvat maksamaan kovan hinnan johtajiensa täydellisestä moraalisesta haaksirikosta, mutta myös omasta suurvaltanostalgiastaan. Putinin toimet tuovat monille nyt köyhyyttä ja kurjuutta, mutta myös näköalattomuutta ja menetettyjä tulevaisuudensuunnitelmia.

Varsinkin suurkaupunkien koulutetulle keskiluokalle asia valkeni tällä viikolla. Monet heistä kiiruhtivat ulos Venäjältä, kun huhut rajojen sulkemisesta levisivät. Sotaa vastustavia pakeni myös, koska he pelkäsivät uusia tiukkoja lakeja. Tämä on nähty Helsingissäkin, jonne Pietarista saapuneet Allegro-junat ovat olleet täynnä kotimaastaan poistuvia venäläisiä.

Venäjälle jäävien eristys koskee myös tietoa. Esteet voi vielä jotenkin kiertää, mutta se vaatii vaivaa ja osaamista. Useimmat ovat virallisen propagandan varassa.

Se on näkynyt jo nyt. Enemmistö venäläisistä näyttää mittausten perusteella suhtautuvan myönteisesti Putinin aloittamaan ”erikoisoperaatioon”.

Venäjän sisäinen propaganda on tehokasta ja taitavaa, mutta moni myös haluaa olla ajattelematta asiaa, uskoa virallista viestiä ja tukea johtajaa. Niinpä suurin osa venäläistä ei tiedä, millaista sotaa Venäjä käy.

Lännessä Venäjän johto näyttäytyy nyt alastomimmillaan, mutta Venäjällä päättäjät voivat yhä ohjata viestiä. Propaganda yrittää nyt luoda venäläisissä uhrimieltä. Pakotteet esitetään perusteettomina ja uutena merkkinä lännen vihasta venäläisiä kohtaan.

Mitä tyhjemmäksi jääkaappi käy, sitä kovempaa televisio huutaa ja sitä lujemmin pamppu lyö. Hyökkäys Ukrainaan saattoi tulla valtaosalle hallinnosta yllätyksenä, mutta hallinto on valmistellut maaperää jo pitkään. Kansalaisyhteiskunta on kuristettu ja venäläiset peloteltu apaattisiksi jo hyvissä ajoin.

Propaganda voi kuitenkin irrota liikaa todellisuudesta. Silloin pamppukaan ei välttämättä auta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.