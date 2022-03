Suomen ja Ruotsin uusi asema Yhdysvaltojen kumppanina on siirtymäajan kompromissi.

Suomi ei ole maa, joka haluaa tuottaa muille yllätyksiä – varsinkaan Venäjälle, joka voisi vastata uhkaamalla Suomea sotilaallisesti. Suomi ei kuitenkaan halua tulla yllätetyksikään. Se koskee erityisesti Venäjää.

Jos suomalaisia jäi syksyllä 1990 kalvamaan, miten Ruotsi yllätti ilmoittamalla hakevansa Euroopan unioniin, Ruotsissa kysyttiin tällä viikolla, mitä Suomen Nato-keskustelussa juuri tapahtui. Julkisestikin tapahtui valtavasti – mutta vielä enemmän pinnan alla.

Kun presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasivat perjantaina, Biden soitti kesken tapaamisen Ruotsin pääministerille Magdalena Anderssonille. Se oli vahva tuen osoitus Suomelle ja Ruotsille. Maat erotti kuitenkin se, että Valkoisessa talossa Bidenin vieressä istui Niinistö.

Lauantaina Suomen ja Ruotsin poliittinen johto tapasi Helsingissä. Ketään ei ollut yllätetty, vaan viestit olivat suunniteltuja ja yhtenäisiä. Niin pitääkin olla. Keskellä valtavaa murrosta Suomen ja Ruotsin edut ja uhkat ovat samoja. Yhdysvaltojen näkökulmasta maat ovat puuttuva pala Naton puolustusta Itämeren alueella. Suhdetta on tehokasta kehittää yhdessä – Suomen ja Ruotsin kantin huomioiden.

Kun vaihtoehtoina on hakea Natoon, olla hakematta tai jotain siltä väliltä, Suomi ja Ruotsi ottavat nyt askeleen kohti Naton ovea. Biden pitää sitä avoinna.

Suomesta ja Ruotsista tulee entistä tiiviimmin Yhdysvaltojen kumppani. Tiivistyvää puolustusyhteistyötä Niinistö kuvasi prosessiksi. Suomella on omat toiveensa, jotka koskevat aseita, kriisiajan huoltovarmuutta ja tiedustelutietoa. Prosessia käynnistää ensi viikolla Yhdysvalloissa F35-hävittäjiin tutustuva puolustusministeri Antti Kaikkonen, jolla on tapaaminen puolustusministeri Lloyd Austinin kanssa. Samaan aikaan myös EU luo nahkaansa turvallisuusunionina ja Suomen, Ruotsin ja Naton yhteistyö syvenee.

Suomen ja Ruotsin syvenevä puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kumppanina on siirtymäajan kompromissi. Tiivistyvä yhteistyö saanee puolueiden tuen. Kyse on viestistä Venäjälle. Yhdysvallat on kriisitilanteissa Suomen tukena. Vain Nato tuo sotilaalliset turvatakuut, mutta juuri nyt Yhdysvaltojen tuki on Suomelle hyvin tärkeä.

