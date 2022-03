Rikoslain seksuaalirikoksia koskeva luku on muuttumassa eduskunnan käsiteltävänä olevassa uudistuksessa selvästi. Erityisen suuria muutoksia on kaksi. Toinen niistä liittyy raiskauksen tunnusmerkistöön, toinen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrittelyyn.

Eduskunnan valiokunnat käsittelevät parhaillaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta. Uusien pykälien on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Rikoslain seksuaalirikoksia koskeva luku muuttuisi uudistuksen myötä selvästi. Erityisen suuria muutoksia on kaksi. Toinen niistä liittyy raiskauksen tunnusmerkistöön, toinen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrittelyyn.

Vastaisuudessa raiskaukseksi katsottaisiin yhdyntä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Olennaista olisi siis vapaaehtoisuuden ja suostumuksen puuttuminen, ei väkivalta tai sen uhka kuten useissa tapauksissa nykyisin. Esityksen mukaan seksi ei olisi vapaaehtoista, elleivät osapuolet ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaisseet vapaaehtoisuuttaan. Raiskausten lisäksi muitakin seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa vastaavalla tavalla suostumusperusteisiksi.

Alle 16-vuotiaisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset puolestaan erotettaisiin pääosin aikuisia koskevista säännöksistä. Lähtökohtana olisi, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi siis lähtökohtaisesti lapsenraiskaus, josta vähimmäisrangaistus olisi kaksi vuotta vankeutta. Nuorten keskinäinen vapaaehtoinen seksi ei olisi vastedeskään rangaistavaa.

Hallitus pitää uudistusta yhtenä merkittävimmistä lakihankkeistaan. Hanke onkin tärkeä, sillä seksuaalirikoksia koskevaa säännöstöä uudistettiin viimeksi yli 20 vuotta sitten. Uudistuksella on laajaa kannatusta, sillä työ käynnistyi jo ennen nykyistä hallitusta. Hankkeen kannatusta lisää se, että hallitus on korjannut lausuntokierroksella täystyrmäyksen saaneita ehdotuksia.

Eniten kritiikkiä keräsi ehdotus, että vain alle 12-vuotiaaseen kohdistunut seksuaalinen teko tuomittaisiin aina lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen. Asiantuntijat arvelivat muutoksen heikentävän vakavien seksuaalirikosten uhreiksi joutuneiden 12–15-vuotiaiden lasten asemaa. Hallitus onneksi kuunteli kritiikkiä ja otti muutoksen piiriin alle 16-vuotiaat.

Kritiikki koski vain alkuperäisen ehdotuksen ikärajalinjausta, sillä muutoksen perusajatusta pidetään laajalti tärkeänä. Sen ansiosta lapsen vapaaehtoisuutta ei enää nykytapaan arvioitaisi. Nykyinen sääntely sotii ihmisten oikeustajua vastaan. Tämä tuli erityisen selväksi tapauksessa, jossa oikeus ei tuominnut sukupuoliyhteyttä 10-vuotiaan kanssa raiskaukseksi, koska pikkutyttö ei vastustanut hyväksikäyttäjäänsä. Tekijä tuomittiin vain törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tärkeä on myös aikuisia koskeva ajattelutavan muutos, joka nostaa suostumuksen keskiöön. Se on luonteva ja oikea linjaus.

Raiskauksen määritelmän muutoksen myötä poliisien, syyttäjien ja oikeuslaitoksen on muutettava ajatteluaan. Yhtenäisen linjan muodostuminen vie aikaa, sillä korkeimman oikeuden ohjaavia tulkintoja pykälistä joudutaan odottamaan todennäköisesti vuosia.

On myös hyvä tiedostaa, ettei lainsäädännön uudistaminen muuta oikeusvaltion periaatteita. Raiskausoikeudenkäynneissä näyttötaakka on tulevaisuudessakin syyttäjällä. Korkein oikeus on myös linjannut, ettei näyttökynnys seksuaalirikoksissa ole alempi kuin muissa yhtä vakavissa rikoksissa. Tämäkään ei muutu uusien pykälien myötä.

Lainsäädännöllä on kuitenkin aina myös tärkeä signaalimerkitys. Se kertoo, mitä yhteiskunta pitää milloinkin hyväksyttävänä toimintana ja mitä vääränä. Seksuaalirikokset kohdistuvat uhrin koskemattomuuden ydinalueelle. Siksi on erittäin tärkeää, että seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on ajan tasalla ja vastaa ihmisten oikeustajua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.