Säiden raju vaihtelu ja riittämätön auraus synnyttivät harvinaisen vahvat polanteet kevyen liikenteen reiteille ja pikkukaduille.

Liukasta keliä on riittänyt tänä talvena viikkokausiksi. Jalankulkija tarvitsi tukea Helsingin Töölössä myös tammikuussa.

Kevyen liikenteen keliolot ovat tänä talvena olleet Etelä-Suomessa kurjat, ajoin mahdottomat. Enää ei tarvitse kömpiä kinoksissa, mutta pääkallokeli jatkuu.

Pitkät pyryt, viivästyneet auraukset, päälle saadut vesisateet ja yhä jatkuvat yöpakkaset ovat muovanneet poikkeuksellisen vahvoja jääpolanteita. Niiden poistaminen on hidasta. Tiehöylät raastavat polanteen, mutta kaikki kapeilla väylillä käytettävät välineet eivät pysty harvinaisen kovaan jäähän. Autotkin joutuvat pikkukaduilla liukastelemaan syvissä jääurissa.

Edes päivänpaiste ei ole vielä tehnyt polanteista selvää. Auringossa jään pinta sulaa niin, että hiekoitussepeli uppoaa sen sisään. Pakkasyön jälkeen päällä on jälleen liukas pinta.

Lopulta kevät poistaa ongelman, mutta selvää on, että monessa kaupungissa tarkoitukseen varattu kalusto ja määrärahat eivät tänä talvena riittäneet kelvolliseen kunnossapitoon. Varautumisen tasoa on syytä punnita, vaikka leutoja talviakin on varmasti edessä.

