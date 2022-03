Maailman rauha -patsas päätettiin siirtää suojaan Hakaniemenrannasta. Palauttamisella ei ole kiirettä.

Helsingin kaupunki ilmoitti alkuviikosta, että se siirtää Maailman rauha -patsaan Hakaniemenrannasta suojaan rakennustöiden alta. Syynä on Kruunusillat-raitiotien työmaa ja Hakaniemenrannan uudistaminen.

Kuusimetrinen patsas on Moskovan kaupungin lahja Helsingille vuodelta 1990. Mahtipontinen, kommunistista taidekäsitystä edustava teos on herättänyt voimakkaita tunteita koko olemassaolonsa ajan. Sitä on töhritty, ja se on jopa yritetty räjäyttää. Valtuustossa on myös keskusteltu teoksen siirtämisestä pois näkyvältä paikalta.

Nyt patsaan siirto osui sattumalta herkkään hetkeen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Moni on jo ehdottanut, että patsas joutaisi kaatopaikalle. Taide on kuitenkin aina oman aikansa tuote, eikä maailmaa paranneta patsaita kaatamalla.

Helsinki voisi kuitenkin pohtia, olisiko esimerkiksi museo sopivampi paikka teokselle. Patsaan palauttamisen kanssa ei tarvitse pitää turhaa kiirettä.

