Venäjälle on puhuttava, jotta Ukrainan siviilejä saataisiin pelastettua – samalla voidaan tarkistaa Putinin mielen kirkkaus

Lännen johtajat pitävät yhteyttä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, minkä pystyvät. Perjantaina Putinin kanssa puhui presidentti Sauli Niinistö.

Mariupolin kaupungista käydään kovaa taistelua. Kaupungissa suuri osa asukkaista on vailla sähköä, lämmitystä ja puhelinyhteyttä.

Eurooppa on keskellä kriisiä, joka tuottaa jatkuvasti yllätyksiä. Se nostaa pintaan paniikkia. Poliitikoilla on paine tehdä ratkaisuja. Paine toimia ottaa mittaa siitä, ettei tällaisen sumun keskellä kannattaisi tehdä mitään.

Läntiset demokratiat ajavat itseään uusiin asemiin. Niin tekee myös Suomi, mistä presidentti Sauli Niinistön visiitti Valkoiseen taloon oli esimerkki.

Paine eristää Venäjä on suuri. Juuri nyt lännen suurin huoli on kuitenkin Ukrainan humanitaarinen kriisi ja se, ettei sota kärjistyisi ja leviäisi Naton ja Venäjän väliseksi. Siksi Venäjään on myös vedottava. Tämä ymmärretään Suomessa.

Tällä viikolla Suomen johto on tehnyt hartiavoimin töitä hillitäkseen suomalaisten huolia. Samalla hurjaan liekkiin roihahtaneelle Nato-keskustelulle tehtiin nopea alkusammutus kanavoimalla puolueiden Nato-arviointi prosessiin, jossa päätöksien aika tulee myöhemmin. Niin saatiin myös työrauhaa vahvistaa Suomen puolustusta ja valmistella Nato-maiden pääkaupunkeja siihen mahdollisuuteen, että Suomi hakisi Natoon.

Diplomatia ei ole helppoa, kun Ukrainassa pommitetaan siviilejä, mutta juuri siksi sitä on pakko yrittää. Mariupolista on tullut uusi Groznyi ja Aleppo. Venäjän maan tasalle pommittamasta kaupungista yritetään pelastaa ne, jotka vielä voidaan.

Niinistö kuvasi perjantaista puheluaan Putinille velvollisuudeksi. Tulitaukoa on pakko yrittää edistää. Samalla Niinistö pystyi arvioimaan Putinin ajattelun kirkkautta. Siitä Niinistöllä on ennestäänkin havaintoja. Niille on käyttöä myös kotitarpeisiin.

Nato-prosessi ei ole jäänyt huomaamatta Kremlissä. Venäjä voi yrittää estää sen kaikin keinoin. Tosin nyt on nähty, että nykyisen Venäjän kanssa turvallisia ratkaisuja ei ole. Päättämättömyys ei ole päätöksen tekoa vastuullisempaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.