Kiina näyttää nousevan tärkeään rooliin Ukrainan sodassa. Yhdysvallat yrittää saada sitä neuvottelemaan Venäjän johtajien kanssa rauhasta samaan aikaan, kun Venäjä pyytää amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan Kiinalta aseapua. Kiina joutuu punnitsemaan geopolitiikan ja taloutensa etuja vastakkain. Jälkimmäiset painavat todennäköisesti enemmän.

Neuvostoliiton ja Kiinan suhde syntyi Neuvostoliiton ja geopolitiikan ehdoin. Kun Kiinan kommunistinen puolue vakiinnutti valtaansa Kiinassa ja hankki kansainvälistä asemaa 1940- ja 1950-luvun vaihteessa, Kiinan johtaja Mao Zedong nöyristeli Neuvostoliiton johtajaa Josif Stalinia. Kiina tarvitsi teknologiaa sotakoneiston ja taloutensa rakentamiseen. Stalin oli nihkeä. Hän pelkäsi, että Kiinan avoin tukeminen vaarantaisi Neuvostoliiton suhteet länteen ja kasvattaisi Kiinasta sotilaallisen uhan. Lopulta Neuvostoliitto tuli tueksi, mutta apu ei ollut koskaan Kiinalle ilmaista, eikä Neuvostoliitto halunnut Kiinasta suurvaltaa.

Kiinan myöhempi johtaja Deng Xiaoping luonnehti maiden välistä suhdetta Neuvostoliiton johtajalle Mihail Gorbatšoville vuonna 1989, että kaikista Kiinaa määräilleistä valloista Japani on suurimmassa vastuussa tuhoista, mutta ”hyötyä sai eniten tsaristinen Venäjä, joka jatkoi Neuvostoliittona”.

Nyt osat ovat vaihtuneet. Venäjä kärttää apua Kiinalta sotakoneistonsa ja taloutensa pelastamiseen. Kiinasta on tullut suurvalta. Venäjä ei sellainen ole kuin ydinaseiden määriä vertailemalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi viisi vuotta sitten, että ”se joka hallitsee tekoälyä, tulee hallitsemaan maailmaa”. Puhetta seuranneiden vuosien aikana Kiina on kehittynyt tekoälymahdiksi. Venäjä on pysynyt taantuvana resurssitaloutena, josta talouden modernisoinnissa tarvittavat ihmiset ja sijoitukset nyt pakenevat.

Kiina on viime vuodet muuttanut taloutensa suuntaa määrätietoisesti. Kiina ei ole enää paikka, jonne maailman teollisuus ulkoistaa toimintoja halvan työvoiman vuoksi. Kiina on valtava markkina, joka valmistaa ja ostaa huipputeknologiaa. Kiinasta – ainakin sen kehittyneistä osista – on tulossa lännen tapaan moderni palveluyhteiskunta. Kiina on tuhansin talouden sitein sidottu lännen etuihin. Venäjään Kiinaa sitoo taloudessa oikeastaan vain energiakauppa.

Jos Putin olisi onnistunut alistamaan Ukrainan parin päivän salamasodalla, Kiinaa ei olisi vedetty sotkuun mukaan. Lännen nöyryytys olisi Kiinalle sopinut. Putinin epäonnistuminen tarkoittaa sitä, että Kiinan on pakko valita. Ikuisia liittolaisia ei ole olemassa, mutta Kiina mieltää talouden kasvuun nojaavat tarpeensa ikuisiksi.

Kiina on tähän saakka taiteillut kaksilla korteilla. Kiinan päättäjät ovat jakaneet haaleaa sympatiaa Venäjälle puheissaan, mutta talouden toimijat ovat kallistuneet lännen puolelle. Lännen yhteistyön lujittuessa ja pakotteiden koventuessa kortit on lyötävä pöytään. Kiinalaisilla ei ole varaa jäädä väärälle puolelle.

Lännen yhtenäinen ja nopea vastaisku oli yllätys ja varoitus Kiinallekin. Länsi ei olekaan niin heikko kuin luultiin.

Kun Venäjän nopea voitto näyttää epätodennäköiseltä, pöydällä on Kiinan kannalta lähinnä huonoja vaihtoehtoja: sodan laajeneminen tai Venäjän paha epäonnistuminen. Siksi rauhan välittäminen voi alkaa tuntua hyvältä ajatukselta.

Jos Kiina – entinen renki – saa estettyä Venäjää – entistä isäntäänsä – laajentamasta sotatoimia ja ajettua Putinia kohti rauhaa, Kiina kerää siitä kansainvälistä tunnustusta. Tunnustus muuttuu ennen pitkää Kiinan talouden eduiksi. Mutta Kiinalla ei ole paljon aikaa. Sen on valittava puolensa ja toimittava ennen kuin Putin tekee peruuttamattomia, myös Kiinalle tuhoisia virheitä.

