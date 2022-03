Sunnuntain Valioliiga-ottelu Chelsean ja Newcastlen välillä symboloi lännen pitkään jatkunutta naiiviutta ja valmiutta alistua korruptiolle.

Vastakkain olivat Chelsea ja Newcastle United. Chelsea on pitkään kuulunut venäläisoligarkki Roman Abramovitšille, Newcastlen uusi pääomistaja taas on Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin johtama Public Investment Fund. Venäläisen sanonnan mukaan Venäjällä ei ole miljardöörejä vaan miljardööreinä työskenteleviä ihmisiä. Oligarkkien rahat ovat maan johdon käytettävissä, myös sotaan Ukrainassa. Abramovitš ei ole poikkeus. Saudi-Arabia taas on Jemenissä siviilikohteita pommittava tyrannia, joka viikonloppuna teloitti 81 ihmistä.

Tunnettujen joukkueiden ostaminen on ollut keino hankkia hyvää mainetta ja kontakteja. Samasta syystä Qatar halusi MM-kisat. Moraalikysymyksiltä on suljettu silmät. Se tutaan Chelseassa nyt, kun Abramovitšille sodan vuoksi asetetut pakotteet purevat myös joukkueeseen.

