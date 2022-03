Kremlin propagandan voima Venäjällä on ymmärrettävä ja Ukrainan sodasta puhuminen vaarallista.

Liettuassa on organisoitu kampanja, jossa kehotetaan maailmalle lähteneitä venäläisiä soittamaan vanhaan kotimaahansa ja kertomaan oikeaa tietoa Ukrainan sodasta. Suomestakin siihen voi osallistua.

Totuuden puhelinmyynti ei ole helppoa. Britannian yleisradioyhtiö BBC ja New York Times haastattelivat hiljan sodan jalkoihin jääneitä ukrainalaisia, jotka olivat soittaneet Venäjälle omille sukulaisilleen ja kertoneet ahdingostaan. Vanhat isät ja äidit eivät uskoneet pommitusten keskelle joutuneita aikuisia lapsiaan.

”Oma isäni ei usko minua, vaikka tietää että olen täällä ja näen kaiken omin silmin”, kertoi ravintoloitsija Miša Katsurin BBC:lle.

Isä vakuutti Venäjältä, että sotilaat ovat pelastamassa Ukrainaa natsijuntalta. Muulle maailmalle selitys on mieletön. Natsijunttaa ei ole. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen.

Venäjällä propaganda ammentaa historiasta. Toisessa maailmansodassa natsi-Saksan hyökkäys syvälle Neuvostoliittoon oli todellisuutta. Muistoa fasisminvastaisesta taistelusta on pidetty yllä.

Slaavilaisten kansojen yhdistäminen on ollut vuosisatainen ihanne. Vanha on myös näkemys Venäjästä piiritettynä linnakkeena, jonka aroille vihollisen on helppo vyöryä, ellei edessä ole puskurivaltioita.

Uutta on härski valhe, ettei Ukrainassa ole sotaa eikä Venäjä pommita siviileitä. Siihenkin uskotaan, koska enemmistö saa tietonsa pelkästään televisiosta. Televisio taas toistaa Kremlin tarinaa, jossa Venäjä on ukrainalaisten hyvä auttaja ja Naton ahdistama uhri.

Vastakkaisia, järkyttäviä tiedonsirpaleita on vaikea hyväksyä. Kun ihminen uskoo olevansa hyvän puolella pahaa vastaan, hänellä on vahva kyky uskoa se, mitä haluaa.

Sama koskee tietysti toistakin puolta. Sodan aikana kaikkeen tietoon kannattaa suhtautua kriittisesti, myös ukrainalaisten tarjoamaan.

Neuvostoaikana venäläiset oppivat epäluuloisiksi. He tiesivät, etteivät todellisuus ja poliitikkojen puheet vastanneet toisiaan. Kyllä he sen vieläkin tietävät. On kuitenkin helpompaa elää tarjotussa todellisuudessa kuin koko ajan kyseenalaistaa – etenkin kun kysely on vaarallista.

Viime aikoina Venäjällä on siirrytty tiedon ohjailusta ja rajoittamisesta kovaan sensuuriin. Sen merkiksi duuma sääti enimmillään 15 vuoden vankeusrangaistuksen ”valheellisen” tiedon levittämisestä.

Kaikesta huolimatta jotkut uskaltavat julkisesti vastustaa hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän valtiontelevision ykköskanavan toimittaja säntäsi maanantai-iltana kesken uutislähetyksen ruutuun pidellen sodanvastaista kylttiä.

Toissa sunnuntaina sodanvastaisia mielenosoituksia oli Human Rights Watchin mukaan 69 kaupungissa eri puolilla Venäjää. Mielenosoittajia on otettu kiinni järjestelmällisesti: parissa viikossa on pidätetty jopa 13 500 ihmistä.

Tiedon pimittäminen antaa johtajille aikaa toimia ilman kansalaisten laajaa reaktiota, mutta mikään ei pidättele totuutta ikuisesti. Tieto Ukrainan tapahtumista leviää esimerkiksi haavoittuneilta ja vangiksi joutuneilta Venäjän sotilailta, jotka ovat yhteydessä omaisiinsa.

Isäänsä pettynyt Katsurin on perustanut internetsivun, jolla hän neuvoo ukrainalaisia soittamaan omaisilleen Venäjälle yhä uudestaan ja kertomaan heille kokemastaan. Venäjällä on Katsurinin laskujen mukaan 11 miljoonaa ihmistä, joilla on sukulaisia Ukrainassa.

Suuri kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, kun venäläiset eivät enää pysty sulkemaan silmiään veljeskansan kohtelulta. Epäonnistunut sota ja luhistuva talous voivat romauttaa Putinin suosion, mutta johtajaa ei noin vain vaihdeta.

Toimivaa demokratiaa Venäjällä ei ole ollut pitkään aikaan. Nyt maa on ottanut harppauksen täydelliseksi tyranniaksi. Venäjällä vallan kaatamiseen eivät riitä vaalit – vaaditaan vallankumous. Sitä Putin syystäkin pelkää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.