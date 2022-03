Suomen presidenteillä ei ole juuri ollut tapana avata keskustelujaan Venäjän johtajan kanssa. Sauli Niinistön avomielinen haastattelu amerikkalaisella CNN-kanavalla kertoo toivottavasti siitä, että linja on muuttumassa.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi maanantaina CNN:n haastattelussa puhelustaan Venäjän johtajan Vladimir Putinin kanssa. Haastattelussa Niinistö kuvaili laajasti Putinin ajatuksia ja tunteita sekä siteerasi tämän puheita. ”Jos Nato-maat ryhtyvät toimiin, hirveitä asioita tapahtuu”, Niinistö kertoi Putinin varoittaneen.

Suomen ja Venäjän presidenttien yhteydenpidosta on perinteisesti raportoitu suomalaisille niukasti. Esimerkiksi tästä puhelusta toimitettiin julkisuuteen lyhyt tiedote, jossa kerrottiin hiukan siitä, mitä Niinistö oli sanonut, mutta ei mitään Putinin puheista. Suomalaisten kannalta on ollut kiusallista, ettei maan presidentin käymistä keskusteluista ole saatu tietoa, mutta sitä on selitetty diplomatian säännöllä, jonka mukaan molemmat osapuolet raportoivat omista puheistaan.

Oli mukavaa nähdä avoimempi Suomen presidentti amerikkalaisessa haastattelussa. Jatkossa samanlaisesta avoimuudesta saavat toivottavasti nauttia myös suomalaiset.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.