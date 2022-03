Helsinki panostaa vihdoin monipuolisempaan asuinrakentamiseen.

Helsingin Oulunkylään aletaan kesällä rakentaa kerrostaloa, joka muistuttaa menneiden vuosikymmenten arkkitehtuuria. Talon runko rakennetaan perinteisellä massiivitiilimuurauksella kuten oli tapana ennen elementtirakentamisen yleistymistä. Mansardikatto vie ajatukset 1800-luvulle.

Rakennusta on kehuttu kauniiksi. Kommenteissa on huomautettu, että muualla Euroopassa on ihan tavallista rakentaa myös viehättäviä asuintaloja. Helsingissä sen sijaan on vuosikymmenet rakennettu modernismin hengessä lähes pelkästään tasakattoisia laatikoita.

Oulunkylän talo on osa Helsingin uutta Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, joka auttaa rakennuttajia kehittämään uusia, toteutuskelpoisia ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia ratkaisuja. Asuntotuotanto kaipaakin monipuolisempia vaihtoehtoja sekä enemmän huomiota laatuun – myös estetiikkaan. Rakennukset voivat jatkaa arkkitehtuurin hyviä perinteitä sortumatta vanhan liian suoraan kopiointiin.

