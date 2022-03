Hietalahden tori on hiipunut nuhjuiseksi rihkamatoriksi. Kesäksi sinne suunniteltu yhteisterassi on toivottavasti alku torin uudistumiselle.

Viime kesänä jättiterassilla istuttiin Kasarmitorilla, mutta tämä vuonna terassi on tarkoitus pystyttää Hietalahteen.

Helsinkiläisten ravintolatori on siirtymässä täksi kesäksi Hietalahteen. Kaupunki etsii operaattoria, joka ottaisi vastuun ravintoloiden yhteisterassin pyörittämisestä.

Yhteisterassi aloitti kesällä 2020 Senaatintorilla, jossa rentouduttiin ensimmäisen ja toisen korona-aallon välissä. Kesällä 2021 herkuteltiin Kasarmitorilla, joka on kuitenkin remontin kourissa. Nyt on siis vuorossa Hietalahti.

Ravintolatorista on kasvanut kesäinen instituutio, joka on kehittynyt iltapäiväjuomista kohti kulinarismia. Tähän suuntaan tukea voivat tarjota Hietalahden hallin ravintolat, joille tori toisi tarpeellista näkyvyyttä. Tuulensuoja ei ole yhtä hyvä kuin Kasarmitorilla, mutta ilta-aurinko on parempi.

Samalla kannattaa miettiä Hietalahden torin tulevaisuutta laajemminkin, sillä Jätkäsaaren valmistuminen tuo naapuriin pienen kaupungin verran väkeä. Yhteisterassi on toivottavasti alku torin uudistumiseen, sillä paikka on aivan liian hieno kirpputoririhkaman kierrättämiseen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.