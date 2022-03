Luontokadon pysäyttäminen vaatii laajoja toimia, mutta ennallistamisasetuksessa ei ole kyse paluusta luonnontilaan.

Euroopan unioni on säikäyttänyt osaa elinkeinoelämästä tarttumalla tosissaan vakavaan ongelmaan. Tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Se vaatii laajoja toimia.

Kyse ei ole yksittäisten koppakuoriaisten ja sammalten pelastamisesta ihmisten toimeentulon kustannuksella vaan luonnon mukautumis- ja kantokyvystä, joka turvaa ihmislajinkin elinmahdollisuudet maailmassa – jopa ilmaston muuttuessa.

Jo hyväksytyssä EU:n biodiversiteettistrategiassa jäsenmaat sitoutuvat esimerkiksi pysäyttämään luonto- ja lintudirektiivissä mainittujen lajien ja luontotyyppien heikkenemisen vuoteen 2030 mennessä. Helmikuussa julki vuodettu uusi asetusluonnos asettaisi jäsenmaille yksilöityjä velvoitteita eri luontotyyppien ennallistamiseen.

Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho arvioi, että pakollisen ennallistamisen piiriin saattaa Suomessa tulla ensi vaiheessa miljoonasta kahteen miljoonaan hehtaaria (HS 23.2.). Vuoteen 2030 mennessä on ennallistettava 30 prosenttia sellaisista alueista, jotka eivät ole hyvässä tilassa, ja vuoteen 2050 mennessä 90 prosenttia.

Asetuksen laatijoiden olisi ehkä ollut viisasta valita muu termi kuin ennallistaminen, joka kuulostaa paluulta luonnontilaan. Kyse on pikemminkin luonnon tilan kohentamisesta. Käytännössä vaaditaan esimerkiksi lahopuun lisäämistä metsissä, lintujen, pölyttäjien ja perhosten määrän kääntämistä kasvuun, nousuesteiden poistamista vaelluskaloilta ja viheralueiden säilyttämistä kaupungeissa.

Suuren ponnistuksen teettää joka tapauksessa strategian avaintavoite, jonka mukaan 30 prosenttia unionin maa-alasta ja meristä suojellaan. Kymmenen prosenttia pitää suojella tiukasti, sisältäen luonnontilaiset ja vanhat metsät.

Jäsenmaiden on ilmoitettava tämän vuoden kuluessa, miten ne edistävät tavoitteen saavuttamista. Suomelle tiukan suojelun tavoite ei ole ongelma, sillä sen verran maasta on jo suojeltu. Suomen omaa biodiversiteettistrategiaa laativalla työryhmällä on myös halu keskeyttää vanhoja luonnontilaisia metsiä mahdollisesti sisältävien alueiden hakkuut, kunnes luonnontilaisuuden kriteerit on sovittu ja määritelmän mukaiset alueet tunnistettu. Tällaista metsää, jossa ei näy metsän ekologiaan vaikuttavia ihmistoiminnan jälkiä, on jäljellä vähän. Se sijaitsee pääosin Pohjois-Suomessa ja lienee jo enimmäkseen metsätalouskäytön ulkopuolella.

Kahdenkymmenen prosentin löyhempi suojelu on vaikeampi pala purtavaksi. Nykyisenlaista suojeluverkostoa tuskin voidaan niin paljon kasvattaa. Suomessa suojelualueet on yleensä otettu tiukkaan suojeluun, jossa alue poistuu talouskäytöstä ja siitä maksetaan korvaus. Nyt tarvitaan uusia käytäntöjä, joissa luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen sovitetaan yhteen talouskäytön kanssa.

Uudenlaista suojelua ei kannattaisi nähdä vain uhkana vaan myös mahdollisuutena elinkeinotoiminnalle. Helppoa on käsittää luonnon vaalimisen edut esimerkiksi erä- ja luontomatkailulle. Maataloudessa pölyttäjien suojelu on ehdoton edellytys monien viljelykasvien menestykselle.

Luonnon kohentaminen voi olla voitollista metsissäkin. Useat metsäyhtiöt ovat jo kertoneet kokeilevansa soisissa metsissä siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen ja luopumista metsäojien avaamisesta. Se vähentää uudistamiskustannuksia mutta myös humuksen ja ravinteiden valumista vesistöihin sekä hiilen vapautumista maaperästä.

Ilmaston kannalta kestävä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävä metsätalous on alkanut muodostua tärkeäksi mainetekijäksi markkinoilla. Siihen kannattaa ennemmin panostaa kuin potkia vaatimuksia vastaan.

