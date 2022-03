Hallituksen sote-ministeriryhmän linjaus leikata yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia ei ollut yllätys. Korvausjärjestelmä on vuosien saatossa muuttunut säästöjen myötä varjoksi siitä, millaiseksi se aikoinaan rakennettiin.

Hallituksen niin sanottu sote-ministeriryhmä on linjannut, että yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin tehdään ensi vuoden alusta 64 miljoonan euron leikkaus. Leikkaus ei ole varsinainen säästötoimenpide, vaan summa käytetään vanhustenhoidon sitovien hoitajamitoitusten rahoittamiseen.

Linjaus on jo herättänyt laajaa kritiikkiä, sillä se leikkaa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten kokonaissummasta noin 40 prosenttia. Leikkausten jakaantuminen on vielä epäselvää, sillä ministeriön mallilaskelmat ovat kesken. Hallitus on kuitenkin päättänyt jättää suun terveydenhuollon eli pääosin hammaslääkäripalvelut ja mielenterveyspalvelut leikkausten ulkopuolelle, joten osa korvauksista todennäköisesti poistuu kokonaan. Näin voi käydä esimerkiksi laboratoriokokeille.

Arvostelijat ovat kyseenalaistaneet myös ajankohdan. Koronaviruspandemian vuoksi hoitojonot ovat pitkiä, ja päällä on historiallinen sote-uudistus. Kriitikot pelkäävätkin, että etenkin yksityisiä palveluita tähän asti käyttäneet pienituloiset siirtyvät julkiselle puolelle lisäämään ruuhkia.

Kritiikki ei ole aiheetonta. Silti on myönnettävä, että yksittäiset korvaukset ovat jo pieniä – useimmiten puhutaan muutamista euroista. Hallitukset ovat väristä riippumatta useiden vuosien ajan veistäneet korvausprosentteja koko ajan matalammiksi. Koko korvausjärjestelmä on jo pitkään ollut varjo siitä, millaiseksi se aikoinaan tarkoitettiin. Siitä on tullut eräänlainen yritystuki.

Sote-ministeriryhmän linjaus ei ollut yllätys. Kela-korvaukset ovat osa niin sanottua monikanavarahoitusta, jonka purkaminen on ollut kaikkien puolueiden yhteinen tavoite jo aiemmilla vaalikausilla. Rahoituksen pirstaleisuus tekee kokonaisuuden hallinnasta vaikeaa. Samalla on muistettava, että yksityisellä terveysalalla on tärkeä rooli suomalaisessa terveydenhoidossa vastakin.

