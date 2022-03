Hallituksen menokehyksiin on taas tunkua

Ukrainan sota avasi jälleen hallituksen menokehykset. Maanviljelijöiden jälkeen jonoon on muitakin pyrkijöitä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) muistutti (HS 19.3.) siitä, että Ukrainan sodan takia jokaisen suomalaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan. ”Jostain pitää luopua”, Saarikko jyrähti.

Viestin uskottavuutta näversi tosin hiukan se, että hallitus tiedotti torstaina 300 miljoonan euron ylimääräisestä tuesta maanviljelijöille. Tukea perustellaan huoltovarmuuden vahvistamisella.

Kun keskusta sai rahaa äänestäjilleen, muutkin heräsivät. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ehti jo vaatia Twitterissä hintojen nousun kompensoimista pienituloisille perusturvan indeksikorotuksella.

Ihan kaikkien ei siis ehkä tarvitsekaan tinkiä, sillä Saarikon mukaan taloudenpito on ”kansalaisten sietokyvyn tunnistamista”. Niinpä hän vihjaa, että hallitukselta voisi kuin voisikin löytyä rahaa myös Sdp:lle tärkeisiin hoitajien palkankorotuksiin. ”Sopimisella on aina arvonsa, ja näinä aikoina sillä on erityisen suuri arvo”, ministeri sanoi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.