Nyt varaudutaan samaan aikaan sekä Venäjän hyökkäyssodan laajentumiseen että sen lopettamiseen.

Venäjän hyökkäyssotaa on takana pian neljä viikkoa. Länsi on pyrkinyt tekemään sotimisen Venäjälle mahdollisimman kalliiksi. Yhdysvaltojen ja Euroopan vastatoimien yhtenäisyys ja kovuus yllättivät myös lännen itsensä.

Taloussotaa johtaa Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, joka saapuu Eurooppaan tavatakseen tärkeimpiä liittolaisiaan. Biden osallistuu Naton huippukokoukseen ja tapaa Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat. Huomio on Euroopan turvallisuudessa ja Ukrainassa.

Biden on varoittanut Venäjän siirtyvän sodan seuraavaan vaiheeseen. Nyt varaudutaan samaan aikaan sekä sodan laajentumiseen että sen lopettamiseen.

Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka sekä Yhdysvaltojen ja EU:n yhteistyö ovat uudessa asennossa. EU-maat eivät enää suojele riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta ja öljystä. EU-maiden ulkoministerit ja puolustusministerit sopivat maanantaina myös EU:n puolustuksen suunnasta eli strategisesta kompassista. Vaikka Suomessa yhä toivotaan EU:lta omaa vahvaa puolustusta, on selvää, että Euroopan puolustusta vahvistetaan ennen kaikkea Naton kautta. Nato-maat lisäävät joukkoja Itä-Euroopassa.

EU on silti ottanut aivan uuden roolin Ukrainan aseistajana. Lännen aseapu on auttanut siinä, ettei Kiova ole kaatunut Venäjän sotakoneen alla. Ukrainalaisten taistelutahto rohkaisee länttä aseistamaan Ukrainaa edelleen. Euroopan rauhanrahaston kautta Ukrainaa aseistetaan toiseen kertaan puolen miljardin euron arvosta. Venäjä saa vastaansa myös lisää pakotteita. Silti länsi katsoo lopulta sivusta sotaa ja Mariupolin teurastusta.

Biden on tiukka Venäjälle mutta myös Ukrainalle. Yhdysvallat ei sodi Ukrainassa, eikä Biden halua sodan laajentuvan Naton ja Venäjän väliseksi. Nato ja EU eivät ole ottamassa Ukrainaa pikaisesti jäseneksi, eivätkä ne ole lupaamassa Ukrainan toivomaa lentokieltoaluetta. Aseavun raja tuli vastaan, kun Yhdysvallat piti vanhojen hävittäjien antamista liian riskialttiina.

Länsi haluaa estää sen, että Valko-Venäjä liittyisi täysimittaisesti sotaan. Samaan aikaan osa lännen johtajista ottaa turhia riskejä. Puolan, Tšekin ja Slovenian pääministerit lähtivät junaretkelle Kiovaan. Vaikka vierailu Kiovassa oli näyttävä tuen osoitus presidentti Volodymyr Zelenskyille, isku Nato-maiden johtajia vastaan olisi imaissut Naton sotaan.

Sodassa harvoin toinen osapuoli häviää ja toinen voittaa kokonaan. Vaikka Venäjän joukkojen moraali ja sotatoimet näyttäisivät heikoilta, Krimin lisäksi isoja osia Ukrainaa on jo päätynyt Venäjän miehittämiksi.

Venäjä ei pysty miehittämään koko Ukrainaa, ja pakotteet sekä kansainvälisten yritysten lähtö painavat Venäjän taloutta. Presidentti Vladimir Putinin on arvioitava, koska tulitauosta ja rauhasta on alettava tosissaan neuvotella. Neuvotteluissa Zelenskyillä on vain vähän tilaa. Kompromisseista hän haluaa kansanäänestyksen. Sen Zelenskyi myöntää, ettei Ukrainaa oteta Natoon. Putin ei ole avaukseen tarttunut, vaikka hän on esittänyt Naton laajenemisen sodan suurena syynä.

Lännen pitää olla Venäjää vastaan tiukka. Tällaisessa geopoliittisessa kriisissä ehdottomuus on kuitenkin suhteellista, sillä nurkkaan ajettu Putin voi olla vahvaa Putinia vaarallisempi.

Suurvaltapeliä Biden pelaa myös Kiinan kanssa. Kiina seuraa tarkkaan, miten yhtenäisesti länsi toimii Venäjää vastaan. Paljon on kiinni siitä, miten Kiinan presidentti Xi Jinping lopulta tukee tai on tukematta Putinia.

Politiikka on lopulta sitä, mikä on kulloinkin mahdollista. Venäjä on törmännyt mahdollisen rajaan taistelukentällä. Ukraina voi törmätä siihen neuvottelupöydässä. Ukrainan voimat ovat lopulta rajalliset, eikä lännellä ole mitään halua joutua sotilaalliseen konfliktiin Venäjän kanssa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.