Hoitajien palkkaaminen Filippiineiltä ei ole ”uusliberalistista kolonialismia”.

Suomessa on muutamissa ammateissa ja joillakin alueilla aivan huutava työvoimapula. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa työ- ja elinkeinotoimistoihin 122 400. Muutos vuoden takaiseen tilanteeseen oli hurja. Uusia työpaikkoja kertyi 43 800 enemmän kuin vuosi sitten, kasvua viitisenkymmentä prosenttia.

Suomen työllisyysasteen trendi on 74 prosenttia. Suomi lähtee siis ratkaisemaan Ukrainan sodan synnyttämiä talousongelmia hyvässä työllisyystilanteessa. Asenteissa olisi silti parannettavaa.

Turun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Filippiineiltä voidaan tuoda hoitajia. Koska heillä ei ole Suomessa kelpaavaa sairaanhoitajan koulutusta eikä riittävää kielitaitoa, he työskentelevät hoitoavustajina. Hoitajat sijoitetaan kotihoitoon ja vanhusten asumispalveluihin.

Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen nostatti tunteita Turun kaupunginhallituksessa. Lähes kaikkien puolueiden edustajat tekivät selväksi, että näin toimitaan ”vain pitkin hampain” ja pakon edessä. Vasemmistoliiton Jaakko Lindfors hurskasteli, että ”tämä on uusliberalistista kolonialismia”.

Asenne on outo. Turun hoitajapula on katastrofaalinen. Sama tilanne on monessa muussakin kaupungissa. Ja kuten tilastoista näkee, avoimia työpaikkoja on paljon enemmän kuin ottajia niille.

Suomi tarvitsee aivan välttämättä työvoiman tuontia ulkomailta. Myös Turku. Työvoiman tuonti ei voi olla niin suurimittaista, että se poistaisi työvoimapulan, mutta tuonti voi kyllä hieman tilannetta helpottaa. Turussakin.

Ulkomaiselle työvoimalle Suomen työmarkkinat tarjoavat mahdollisuuden parantaa omaa ja oman perheen elintasoa. Se ei ole todellakaan uusliberalistista kolonialismia. Suomessakin työehtoja joskus poljetaan, mutta ehtojen noudattaminen on kyllä pääsääntö. Jopa Turussa.

