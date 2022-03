Euroopan unioni on päättänyt kieltää Venäjän valtion televisiokanavien jakelun. Sensuuri ei ole oikea vastaisku Venäjän propagandaan.

Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson hämmästeli kolumnissaan (23.3.) sitä, että EU päätti helmikuun lopulla keskeyttää Venäjän valtion televisiokanavien Russia Todayn ja Sputnikin jakelun unionin alueella. Päätös on vastaveto Venäjän sensuuri- ja propagandatoimille.

Päätoimittaja ihmetteli sitä, että tällainen valtiosensuuri on mennyt EU:ssa läpi näin nopeasti ja ilman julkista keskustelua. ”Kyse on laajemmasta asiasta ja erittäin tärkeästä periaatteellisesta kysymyksestä: millä perustein ja millaisissa tilanteissa EU ja Suomi voivat pikavauhtia päättää valtiosensuurista.”

Päätoimittaja on oikeassa. Venäjän propaganda on valheellista, vaarallistakin. Sitä vastaan tulee toimia. Hyvä keino on asiatiedon tarjoaminen venäjäksi. Sen sijaan tv-kanavien kieltäminen ei kohdistu vain Venäjään vaan myös EU-kansalaisten perusoikeuksiin. Mediasensuurilla Venäjä paljastaa pelkäävänsä valheidensa paljastumista. EU ei sensuuria tarvitse, koska sillä on parempi ase: tosiasiatieto.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.